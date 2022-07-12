Мужні та відважні: Британія показала, як тренує українських військових

Українські військові тренуються у Британії / Скріншот

Українські військові тренуються на території Великобританії. У мережі з'явилися кадри, на яких видно, як саме проходять навчання. Про це заявили представники Міноборони Британії, повідомляє УНІАН.

Тренування українців проходять на техніці західного зразка.

"Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля", - йдеться у повідомленні.

Тренування проходили у Бовінгтон Кемп, на військовій базі британської армії в Дорсеті. Українські військові вчаться керувати бронетехнікою Spartan, Mastiff, Husky, Wolfhound.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією навчити українських військових на території Британії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що це чудова можливість, адже підготовка британської піхоти є однією з найкращих у світі. Російські крилаті ракети, які б'ють по навчальних центрах, значно ускладнюють і затягує підготовку українських бійців, що відтягує і саме контрнаступ.

Згодом стало відомо про те, що перша група українських військових вже прибула у Британію. Всього там планують навчити 10 тис. українських бійців.

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