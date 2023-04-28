"Нікого нема в живих": чоловік, плачучи, перелічив сусідів, яких вбила російська ракета в Умані

Чоловік зазначив, що лише увечері бачився з сусідами, а вже вночі їх вбила російська ракета.

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Чоловік перелічив сусідів в Умані, яких вбила російська ракета / Колаж фото Главред, скріншот з відео

Російські військові у ніч на 28 квітня безжально вдарили по багатоповерховому будинку у мирному Умані. Внаслідок "прильоту" зруйнований майже весь під'їзд. Чоловік, який дивом вижив тієї ночі, зі сльозами на очах називає сусідів, з якими він вже ніколи не зможе зустрітися та поговорити. Болюче та зворушливе відео вже розлетілося в Мережі.

Чоловік стверджує, що у цьому будинку всі були своїми. Люди знали один одного і дружили. Вони всі заселилися у будинок ще у 1993 році, коли його здали в експлуатацію.

Тепер лише у пам'яті залишаться всі ті, чиї квартири зруйнувала російська ракета. Чоловік спробував перелічити тих, хто загинув у цьому будинку.

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"Сусідів нема. Це мої сусіди ... були .... їх нема нікого в живих. На 9-му поверсі жила бабуся, дочка та двоє внуків - нема їх. На 8-му батько з сином жив - нема їх. На 7-му мама з дочкою жила - нема їх. На 6-му жила молода сім'я, чоловік і жінка. Пощастило, що їхній син жив через коридор у бабусі та дідусі, він лишився живий, а їх також нема. Тільки увечері з ними бачився. Ми тут всі з одного заводу. У 1993 році як будинок здали ми всі заселилися. Ми всі свої", - з болем в душі та зі сльозами на очах сказав чоловік.

Він додав, що російських окупантів неможливо назвати людьми, бо вони лише женуться за більшою кількістю смертей.

"Їм байдуже, їм би більше людей вбити, бо ми не хочемо на них працювати", - сказав чоловік.

Дивіться відео про те, як чоловік розповідає про своїх загиблих сусідів, ледь стримуючи емоції:

Чоловік перелічив сусідів в Умані, яких вбила російська ракета / скріншот

Ракетний обстріл України в ніч на 28 квітня

Посеред ніч 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, Умані та Українці. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив удар по Умані двома російськими ракетами.

Ще одна ракета вдарила по приватному будинку у Дніпрі. Внаслідок цього загинула 2-річна дівчинка та її 31-річна мама. Також постраждали 3 особи.

Окупанти випустили по Україні 23 російські ракети. Українські військові збили 21 ракету та 2 БПЛА. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що подібна атака є "типовим почерком росіян".

"Це Умань. Незначні істоти потрапили ракетою в багатоповерхівку, є постраждалі. Ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали. Типовий почерк російських терористів", - заявив Єрмак.

Дивіться відео Главреда про перші хвилини після ракетного удару по Умані 28 квітня:

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