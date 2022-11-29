"Мурахи по шкірі і сльози на очах": мешканка Херсона розповіла, як ЗСУ заходили в місто

Херсон був під російською окупацією майже 9 місяців / УНІАН, скріншот

Українські військові внаслідок контрнаступу 11 листопада офіційно звільнили Херсон, який майже 9 місяців перебував під окупацією російських військ. Жителі Херсона, коли ЗСУ заходили в місто, спершу не вірили своїм очам, а згодом не могли стримати сліз радості.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла Тетяна Наумова – підприємиця з Херсона, яка залишалася в місті під час окупації. Жінка розповіла, що однією з перших побачила у місті українських воїнів.

Підприємиця зізналася, що весь період окупації не плакала, але не змогла стримати емоції, коли побачила наших воїнів.

"Я навіть коли зараз це згадую, то у мене мурахи по шкірі. Я трималася всю війну, жодної сльозини не проронила. Я одна із перших в місті побачила автомобіль з нашим прапором. Чесно, спершу я подумала, що це якась провокація росіян. Але коли я побачила наших хлопців, почула "Слава Україні", тоді я розплакалася", - сказала вона.

Тетяна згадала, що, коли ЗСУ зайшли в місто, то відразу ж поїхала на площу Свободи, де почали збиратися люди.

"Ви не уявляєте, що тоді було для херсонців зберегти український прапор. Для росіян прапор був чимось таким, як нечиста сила. Вони всі ненавиділи українську символіку та намагалися її знищити у місті", - сказала підприємиця.

Вона розповіла, що люди в Херсоні під загрозою смерті закопували прапори та ховали їх як могли. Тому на площі Свободи жінка теж плакала, коли бачила українські прапори.

Коли я бачила на площі людей з українськими прапорами, у мене сльози текли градом. Тоді певно всі жителі міста відчули такий патріотизм. Ми всі дізналися ціну українського прапора, проживши майже 9 місяців в окупації", - зазначила Тетяна.

Жінка додала, що ці емоції неможливо передати. "Всі обіймалися, всі плакали, і чоловіки, і жінки. Я навіть зараз, коли про це говорю, то у мене сльози на очах. Таке не забувається, у всіх нас залишився великий шрам на душі та на серці", - резюмувала вона.

Армія України увійшла до Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до окупованого Росією Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників.

У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Жителі Херсона неймовірно щасливі навіть незважаючи на те, що у житті вони стикаються з жорсткими проблемами, котрі не дають їм нормально жити. Справа в тому, що в місті взагалі немає водопостачання та електрики. Через складну ситуацію місцеві жителі були змушені набирати воду прямо з річки Дніпро.

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