"Болісна і важка" : на Донбасі триває найважча битва - Зеленський

Російські окупанти намагаються всіма силами захопити Бахмут та інші населені пункти Донецької області.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті / колаж фото Офіс президента, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Російський диктатор Володимир Путін хоче отримати хоча б якісь "перемоги" на фронті в кривавій війні, яку він розв'язав проти України. Він усіма силами хоче, щоб армія окупантів захопила Бахмут та інші міста Донбасу. Саме там зараз триває найважча битва. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Особливо відзначу і сьогодні за хоробрість, міцність і непохитність воїнів, які борються на Донбасі. Одна з найважчих битв. Болісна і важка", - підкреслив глава держави", - сказав Зеленський.

Президент також подякував усім, хто ціною свого життя захищає Україну від ворога.

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"Дякую всім армійцям, гвардійцям, прикордонникам, які захищають нашу державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямках", - додав президент.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті / скріншот з відео

Ситуація навколо Бахмута

Раніше представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти Росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Ворог намагається домогтися просування, застосовуючи живу силу, а не військову техніку. Загарбники задіють авіацію, але не можуть отримати перевагу в повітрі.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що в Бахмуті дуже складна обстановка. Окупанти намагаються оточити місто, але у них нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор. Там йдуть бої.

Спікер Східного угруповання армії України Сергій Череватий не виключив відступу українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова буде йти про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.

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