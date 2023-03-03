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У РФ з'явилися нові цілі для ударів: експерт розповів про підступний план ворога

3 березня 2023, 21:31
Російські окупанти хочуть вирахувати, де знаходиться техніка і боєприпаси, передані в якості військової допомоги.
російські окупанти, іранські дрони
РФ знайшла нові цілі для удару безпілотниками / колаж фото Міноборони РФ , defence-ua.com

Російські окупанти зрозуміли, що вони не можуть домогтися "успіху" своїми спробами знищити українські електростанції. РФ буде менше використовувати крилаті ракети. Про це заявив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, повідомляє ТСН.ua.

Ворог хоче вирахувати, де українські військові зберігають західну зброю. Тепер окупанти можуть почати бити "мопедами" по транспортних вузлах і складах боєприпасів.

"Вони планують переорієнтувати свої удари ракет і "шахедів" на транспортну інфраструктуру. Зима пройшла, нічого вони не отримали — заморозки немає, "кам'яного віку" немає, в Києві все добре, в інших містах плюс-мінус. Можливо, будуть бити по транспорту, по залізничних коліях, по хабах", — каже Ступак.

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На думку експерта, ворог розуміє, що військова допомога не зможе за один день проїхати зі Львова до Бахмута.

"Повинні бути якісь логістичні хаби, де вони зберігаються, розміщуються тимчасово, розподіляються. Вони будуть намагатися обчислити їх. Вони націлюють свою агентуру, коректувальників вогню. Тому, можливо, переорієнтація буде саме на такі об'єкти", — пояснив експерт.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар
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