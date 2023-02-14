ЗСУ в Бахмуті збили 'дуельний' літак Пригожина

Минулого тижня засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заліз у кабіну Су-24 та викликав президента України Володимира Зеленського на "дуель у небі".

Євген Пригожин викликав президент Зеленського на "дуель у небі" / скріншот

Збройні сили України збили в Бахмуті Донецької області ворожий Су-24 - це саме той літак, з якого глава ПВК Вагнер Євген Пригожин викликав президента Володимира Зеленського на "дуель".

Інформацію підтвердив пропагандистський Telegram-канал "Кепка Пригожина". Там стверджують, що 13 лютого борт був атакований із землі засобами ППО України.

"Пілот здійснив диво, приземлив палаючу машину, повністю виконавши бойове завдання. На даний момент техніки займаються ремонтом літака. Пілот - красень. Честь йому і хвала", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Главред, 6 лютого Пригожин заявив, що готовий відступити від Бахмута. Однак була умова - терорист хотів "повітряного бою" на літаку МіГ-29 з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, засновниця російської благодійної організації Ольга Романова заявила, що скандальний ватажок терористичної ПВК Вагнер Євген Пригожин почав втрачати контроль над ув'язненими, яких відправляють на війну проти України. Крім того, у Пригожина вже немає підтримки серед оточення російського диктатора Володимира Путіна та його еліти.

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