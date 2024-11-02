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Може вдарити по Москві та вбити Путіна: Україна скоро отримає власну ракету - ЗМІ

Юрій Берендій
2 листопада 2024, 14:39
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Українська балістична ракета "Грім-2" дасть змогу Україні завдавати далекобійних ударів вглиб Росії без дозволу на це західних союхників, зазначають ЗМІ.
Може вдарити по Москві та вбити Путіна: Україна скоро отримає власну ракету - ЗМІ
Україна ось-ось отримає власну ракету для ударів по Москві / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що йдеться у статті "The Telegraph"

  • Українська балістична ракета "майже готова до запуску"
  • Дальність ураження ракети - 500 кілометрів
  • Під удар можуть потрапити цілі в Москві та навіть особисто російський диктатор Путін

Українські сили готуються до розгортання потужної балістичної ракети "Грім-2". Про те, що балістична ракета українського виробництва майже готова до запуску нещодавно заявив голова української делегації в НАТО Єгор Чернєв.

"Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, але й Російська Федерація", - сказав Чернєв.

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Аналітик Девід Акс у статті для "The Telegraph" відзначив, що "Грім-2" — це твердопаливна одноступенева балістична ракета, здатна нести боєголовку вагою 500 кілограмів на відстань до 500 кілометрів, ймовірно, з інерційним наведенням. Ця ракета є значним проривом у порівнянні з попередньою українською бойовою ракетою "Точка" 1970-х років.

"КБ "Південне", виробник ракет у Дніпрі, на сході України, працює над "Грім-2" вже десять років. У роки, що передували розширенню війни Росії проти України, яка розпочалася в лютому 2022 року, цей проект був низькопріоритетним: фінансування було постійною проблемою. Після того, як Росія розширила свою війну проти України, гроші перестали бути головною проблемою", - зазначають ЗМІ.

Водночас, аналітик додає, що російські атаки на промислові об'єкти в Дніпрі ускладнили виробництво ракети. Незважаючи на це, українські інженери завершили проєктування і будівництво перших кількох "Грім-2". Президент України Володимир Зеленський у серпні оголосив про перше успішне випробування нової ракети, найімовірніше саме "Грім-2".

""Грім-2" дасть Україні перший важкий засіб глибокого удару - і звільнить країну від обмежень, накладених її найважливішими союзниками. Сполучені Штати, Велика Британія і Франція надали Україні високоточні боєприпаси з дальністю польоту в сотні миль. Але всі три країни забороняють Україні використовувати ці боєприпаси по цілях на території Росії", - наголошує Девід Акс.

Він вказує на те, що завдяки "Грім-2" Україна зможе завдавати ударів по російських об’єктах без потреби у дозволах від партнерів, а головним обмеженням стане обсяг виробництва цих ракет. Після того, як "Грім-2" почне надходити на передову, очікується збільшення кількості ударів по цілях у глибині Росії, які матимуть значний руйнівний ефект.

"Підрив російського аеродрому, заводу або нафтопереробного заводу може придушити російські повітряні нальоти, поступово призупинити постачання важкого озброєння російським військам і стиснути російську економіку в цілому. Російський президент Володимир Путін може навіть зіткнутися з перспективою ударів, спрямованих проти нього особисто, у відповідь на численні спроби Росії усунути Зеленського. Але "Грім-2" не може завадити російським полкам захопити переважаючі за чисельністю і озброєнням українські гарнізони в містах і селищах уздовж лінії фронту", - вказує експерт.

Може вдарити по Москві та вбити Путіна: Україна скоро отримає власну ракету - ЗМІ
Ракети українського виробнитва і дальність їх ураження / Інфографіка: Главред

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Далекобійні удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, західні партнери України досі обговорюють ризик порушення так званих "червоних ліній" Кремля щодо можливості ударів по території Росії. Президент Володимир Зеленський розкритикував цей підхід, зазначивши, що влучання по ключових об'єктах РФ не варто розглядати як ескалацію.

ЗСУ мають дані про місця, де Росія розміщує північнокорейських військових, і могли б завдати превентивного удару. Однак замість надання необхідної далекобійної зброї партнери спостерігають, зазначив Зеленський.

29 жовтня невідомі дрони атакували будівлю Російського університету спецназу в Гудермесі, Чечня, що може свідчити про початок внутрішніх конфліктів у самій Росії, повідомив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

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