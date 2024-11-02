Може вдарити по Москві та вбити Путіна: Україна скоро отримає власну ракету - ЗМІ

Українська балістична ракета "Грім-2" дасть змогу Україні завдавати далекобійних ударів вглиб Росії без дозволу на це західних союхників, зазначають ЗМІ.

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Україна ось-ось отримає власну ракету для ударів по Москві / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що йдеться у статті "The Telegraph"

Українська балістична ракета "майже готова до запуску"

Дальність ураження ракети - 500 кілометрів

Під удар можуть потрапити цілі в Москві та навіть особисто російський диктатор Путін

Українські сили готуються до розгортання потужної балістичної ракети "Грім-2". Про те, що балістична ракета українського виробництва майже готова до запуску нещодавно заявив голова української делегації в НАТО Єгор Чернєв.

"Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, але й Російська Федерація", - сказав Чернєв.

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Аналітик Девід Акс у статті для "The Telegraph" відзначив, що "Грім-2" — це твердопаливна одноступенева балістична ракета, здатна нести боєголовку вагою 500 кілограмів на відстань до 500 кілометрів, ймовірно, з інерційним наведенням. Ця ракета є значним проривом у порівнянні з попередньою українською бойовою ракетою "Точка" 1970-х років.

"КБ "Південне", виробник ракет у Дніпрі, на сході України, працює над "Грім-2" вже десять років. У роки, що передували розширенню війни Росії проти України, яка розпочалася в лютому 2022 року, цей проект був низькопріоритетним: фінансування було постійною проблемою. Після того, як Росія розширила свою війну проти України, гроші перестали бути головною проблемою", - зазначають ЗМІ.

Водночас, аналітик додає, що російські атаки на промислові об'єкти в Дніпрі ускладнили виробництво ракети. Незважаючи на це, українські інженери завершили проєктування і будівництво перших кількох "Грім-2". Президент України Володимир Зеленський у серпні оголосив про перше успішне випробування нової ракети, найімовірніше саме "Грім-2".

""Грім-2" дасть Україні перший важкий засіб глибокого удару - і звільнить країну від обмежень, накладених її найважливішими союзниками. Сполучені Штати, Велика Британія і Франція надали Україні високоточні боєприпаси з дальністю польоту в сотні миль. Але всі три країни забороняють Україні використовувати ці боєприпаси по цілях на території Росії", - наголошує Девід Акс.

Він вказує на те, що завдяки "Грім-2" Україна зможе завдавати ударів по російських об’єктах без потреби у дозволах від партнерів, а головним обмеженням стане обсяг виробництва цих ракет. Після того, як "Грім-2" почне надходити на передову, очікується збільшення кількості ударів по цілях у глибині Росії, які матимуть значний руйнівний ефект.

"Підрив російського аеродрому, заводу або нафтопереробного заводу може придушити російські повітряні нальоти, поступово призупинити постачання важкого озброєння російським військам і стиснути російську економіку в цілому. Російський президент Володимир Путін може навіть зіткнутися з перспективою ударів, спрямованих проти нього особисто, у відповідь на численні спроби Росії усунути Зеленського. Але "Грім-2" не може завадити російським полкам захопити переважаючі за чисельністю і озброєнням українські гарнізони в містах і селищах уздовж лінії фронту", - вказує експерт.

Ракети українського виробнитва і дальність їх ураження / Інфографіка: Главред

Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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