Чи може Україна вдарити по Москві: експерт пояснив умови та ризики

Україна першочергово повинна враховувати загрозу ядерного удару Росії у відповідь на такий крок, вважає експерт.

Експерт Олексій Мельник пояснив, чи може Україна вдарити по Москві/ pixabay.com, УНІАН, Главред

Західні видання розповідали, нібито в Україні з’явилася зброя, яка може дістати до Москви. Але наявність таких засобів – це лише можливість. А от питання, чи є зараз необхідність саме у таких ударах і які ризики це рішення може мати, вирішуватиме військово-політичне керівництво країни.

Першочергово варто пам’ятати про ризики. Адже досі зберігається небезпека застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України. Про це розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв’ю Главреду.

"Багатьом українцям, напевно, хотілося б побачити, як одна з кремлівських башт горить і падає. Але перед тим, як іти на такий крок, варто чітко продумати, чого Україна цим досягне і яким ризикам піддається. Нас важко шантажувати масованими ракетними ударами, тому що вони все одно відбуваються, і Росія, схоже, уже досягнула межі інтенсивності нанесення цих ударів. Але загроза застосування РФ тактичної ядерної зброї зберігається", – розповідає Мельник.

Олексій Мельник Олексій Мельник – співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки (Центр Разумкова).

Особливо великий ризик, що РФ у разі застосування такої зброї може вдарити нею не по фронту, а по великих містах України, щоб спричинити велику кількість жертв. Ще одна небезпека полягає у тому, що Росія може вдарити ядерною бомбою по дамбах, тому що така зброя може їх знищити.

"Супутні наслідки, перш за все, для цивільних – це ті ризики, які необхідно чітко оцінювати і, за можливості, їх уникати", – наголошує експерт.

Раніше Світан зазначав, що після того, як війна закінчиться, з росіянами не варто контактувати упродовж принаймні 100 років. Поведінка росіян, їхнє ставлення до війни і нацизм, який проявляється у бажанні знищити весь український народ, є частиною російського менталітету і генотипу. Щоб росіяни позбулися таких закорінених проблем, повинно змінитися хоча б чотири покоління, і лише потім з ними можливо можна буде нормально контактувати.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про те, коли може закінчитися війна, розв'язана РФ проти України. На його думку, якщо президент країни-агресора Володимир Путін помре, то війна завершиться через те, що інституції РФ перестануть працювати.

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