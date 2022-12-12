glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Росіяни мають бути в ізоляції 100 років": полковник пояснив, що буде після війни

12 грудня 2022, 21:35
З росіянами краще не контактувати упродовж сотні років. За цей час там зміниться чотири покоління людей і може зникнути "ген нацизму", каже Світан.
Россия, флаг России, Роман Свитан
З росіянами не варто контактувати 100 років, поки у них не зміниться декілька поколінь, вважає військовий експерт/ УНІАН, скрін

Після того, як війна закінчиться, з росіянами не варто контактувати упродовж принаймні 100 років. Поведінка росіян, їхнє ставлення до війни і нацизм, який проявляється у бажанні знищити весь український народ, є частиною російського менталітету і генотипу.

Щоб росіяни позбулися таких закорінених проблем, повинно змінитися хоча б чотири покоління, і лише потім з ними можливо можна буде нормально контактувати. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан у чаті на Главреді.

"Це проблема російського менталітету, російського генотипу, російської психоматриці, яка записується до п'яти років і відтворюється в кожному новому поколінні", – зазначає військовий експерт.

За словами Світана, країну-агресорку Росію варто було б "прикрити" на якийсь час так само, як свого часу прикрили Північну Корею.

"Це проблема генетики. Від росіян потрібно просто огороджуватися. Жодних контактів із ними після нашої перемоги. Забути років на сто про цей народ як про якийсь світовий функціонал. Має змінитися чотири покоління, і лише потім із ними можна буде намагатися контактувати", – каже експерт.

Хто такий Роман Світан

Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Він звернув увагу, що проблема криється у всьому народі, а не в окремих його представниках. Так, проведені соціологічні опитування показали, що приблизно до 75% населення Росії виступають за знищення України та всього її народу, що є яскравим проявом нацизму і бажання вчинити геноцид. Це показує, що у росіян є "нацистський ген".

Коли в Росії зміниться декілька поколінь, там може сформуватися трохи інша нація.

"Але в найближчі сто років нам із росіянами краще не контактувати", – підсумував Світан.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про те, коли може закінчитися війна, розв'язана РФ проти України. На його думку, якщо президент країни-агресора Володимир Путін помре, то війна завершиться, через те, що інституції РФ перестануть працювати.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія вже програла цю війну, а мобілізація тільки відтягує її поразку в часі. Радник глави ОП впевнений в тому, що після звільнення України поразка Росії буде оформлена офіційно.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Роман Світан
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:35

"Росіяни мають бути в ізоляції 100 років": полковник пояснив, що буде після війни

21:28

Живе місяцями, обожнює клініки: "путіністу" Міхалкову планують закрити в'їзд в його улюблену Італію

21:27

Серйозні проблеми: стало відомо, чому Лепс влаштував бійку на вулиці і оскандалився на концертіВідео

21:08

"Хай покаже щирі наміри": Зеленський запропонував РФ вивести війська з України на РіздвоВідео

21:08

"Не буде переговорів": президент Німеччини різко відповів на заяву Макрона про гарантії для РФВідео

Реклама
20:51

Угорщина проти: Євросоюз не зміг погодити дев'ятий пакет санкцій проти РосіїВідео

20:44

Україна потребує авіації для контрнаступу: чи є шанси отримати F-16 від партнерів?Погляд

20:40

Гороскоп на завтра 13 грудня 2022: Овнам – важливі рішення, а Терезам - відлюдництво

20:30

Надя Дорофєєва заткнула рот всім, хто критикує її дует з Мішею Кацуріним

20:18

Відома чемпіонка в Росії прозріла через війну в Україні і назвала Путіна маніякомВідео

20:10

Прикмети на 14 грудня: які 3 речі не можна робити, щоб в сім'ю не залучити бідиВідео

19:50

Дмитро Танкович. Лукашенко приїхав до Києва?Відеоблоги

19:50

"Не пийте алкоголь, дітки!": п'яна сестра Кейт Мосс зробила татуювання на обличчіВідео

19:45

"Це нонсенс": Жданов розповів, скільки російських генералів "відкобзонили" українські воїниВідео

19:40

День янгола за церковним календарем на грудень 2022: кого привітати з іменинами

19:40

РФ вистачить сили, щоб напакостити: Захід боїться передавати Україні техніку - експертВідео

19:23

У нового кумира окупантів Суровікіна намічаються серйозні проблемиПогляд

19:10

У рік Кролика гроші потечуть рікою: всього 3 речі, які потрібно зробити за новорічним столом кожномуВідео

19:04

ЗСУ протягом зими вийдуть на кордони 1991 року: полковник назвав умовуВідео

18:37

Божевільний прайс, чорна плівка і скотч: російський співак озвучив дивний райдер

Реклама
18:36

Будуть "жести доброї волі": Світан розповів про масштабний відступ окупантівВідео

18:31

"Упродовж наступних тижнів будуть удари": генерал США зробив прогноз щодо звільнення КримуВідео

18:03

День апостола Андрія Первозванного - барвисті листівки та щирі вітання на 13 грудняФото

17:55

Військовий експерт назвав можливу дату нової ракетної атаки на УкраїнуВідео

17:45

Місячний календар на 2023: сприятливі і несприятливі дні року

17:41

Ключовою темою буде енергетика: Зеленський візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7 - CNNВідео

17:34

Прикмети на 13 грудня: які 5 речей не можна робити та що потрібно приготувати, щоб гроші залучитиВідео

17:06

Королева виставила свої пухкі коліна і заспівала на сільській дискотеціВідео

17:05

Загроза нових ракетних ударів: у розвідці розповіли, скільки РФ може "кошмарити" УкраїнуВідео

16:59

Приїхали вбивати українців: ЗСУ успішно "демілітаризували" окупантів-однокласниківВідео

16:45

Король Чарльз III і королева Камілла представили святкову листівку зі знаковим фото

16:36

РФ веде обстріли українськими ракетами: в Міноборони України пояснили ситуаціюВідео

16:26

Заморозки не буде: війна закінчиться після деокупації України - ЗеленськийВідео

16:17

Залишилося на 5-7 пусків: експерт розповів, які ракети залишилися у РосіїВідео

16:05

Лопес і Аффлек розчулили фанатів романтичною прогулянкою по КаліфорніїВідео

15:59

РФ не буде сенсу бити крилатими ракетами по Україні: експерт назвав умовуВідео

15:49

Хвалитися більше нічим: Путін вперше за 10 років скасував свою щорічну пресконференціюВідео

15:34

Таролог спрогнозувала, що чекає Україну в 2023-му: чи стане видно кінець війни

15:32

Україну замете снігом і скує найсильніша ожеледь: синоптики дали новий прогнозВідео

15:30

Якщо Путін помре, війни не буде: Зеленський назвав умову завершення агресії РФВідео

Реклама
15:27

"Можуть виснажити українську ППО": експерт пояснив небезпеку застосування Росією дронівВідео

15:25

"Хоч би один аншлаг зібрала": Кіркоров напав на "путіністку" Шукшину

15:18

Три покоління Павліків: Віктор Павлік з сином відвідав рідну домівку і показав 82-річну маму

15:01

Автономне живлення в блекаут: в Україні запущена карта закладів з генераторамиВідео

14:53

Експерт пояснив, як удари по авіабазах ворогів допоможуть бійцям ЗСУ на фронті

14:44

З нагородою на той світ: ЗСУ ліквідували прапорщика-окупанта, нагородженого медаллю Суворова за війнуВідео

14:36

Король Чарльз III готує серйозний переполох для Меган Маркл та ГарріВідео

14:27

Новий законопроєкт про медіа не передбачає обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ - Кравчук

14:19

Офіційна заява ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" (Львівська тютюнова фабрика) актуально

14:18

Удар безпілотників по авіабазі в Рязані: знищено майора ВПС РосіїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти