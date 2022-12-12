"Росіяни мають бути в ізоляції 100 років": полковник пояснив, що буде після війни

З росіянами краще не контактувати упродовж сотні років. За цей час там зміниться чотири покоління людей і може зникнути "ген нацизму", каже Світан.

З росіянами не варто контактувати 100 років, поки у них не зміниться декілька поколінь, вважає військовий експерт/ УНІАН, скрін

Після того, як війна закінчиться, з росіянами не варто контактувати упродовж принаймні 100 років. Поведінка росіян, їхнє ставлення до війни і нацизм, який проявляється у бажанні знищити весь український народ, є частиною російського менталітету і генотипу.

Щоб росіяни позбулися таких закорінених проблем, повинно змінитися хоча б чотири покоління, і лише потім з ними можливо можна буде нормально контактувати. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан у чаті на Главреді.

"Це проблема російського менталітету, російського генотипу, російської психоматриці, яка записується до п'яти років і відтворюється в кожному новому поколінні", – зазначає військовий експерт.

За словами Світана, країну-агресорку Росію варто було б "прикрити" на якийсь час так само, як свого часу прикрили Північну Корею.

"Це проблема генетики. Від росіян потрібно просто огороджуватися. Жодних контактів із ними після нашої перемоги. Забути років на сто про цей народ як про якийсь світовий функціонал. Має змінитися чотири покоління, і лише потім із ними можна буде намагатися контактувати", – каже експерт.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Він звернув увагу, що проблема криється у всьому народі, а не в окремих його представниках. Так, проведені соціологічні опитування показали, що приблизно до 75% населення Росії виступають за знищення України та всього її народу, що є яскравим проявом нацизму і бажання вчинити геноцид. Це показує, що у росіян є "нацистський ген".

Коли в Росії зміниться декілька поколінь, там може сформуватися трохи інша нація.

"Але в найближчі сто років нам із росіянами краще не контактувати", – підсумував Світан.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про те, коли може закінчитися війна, розв'язана РФ проти України. На його думку, якщо президент країни-агресора Володимир Путін помре, то війна завершиться, через те, що інституції РФ перестануть працювати.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія вже програла цю війну, а мобілізація тільки відтягує її поразку в часі. Радник глави ОП впевнений в тому, що після звільнення України поразка Росії буде оформлена офіційно.

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