Якщо Путін помре, війни не буде: Зеленський назвав умову завершення агресії РФ

В авторитарному режимі багато що залежить від однієї людини, вважає президент України.

Завершення війни залежить від Володимира Путіна, впевнений Володимир Зеленський / Офіс президента, kremlin.ru

Президент Володимир Зеленський розповів про те, коли може закінчитися війна, розв'язана РФ проти України.

На його думку, якщо президент країни-агресора Володимир Путін помре, то війна завершиться, через те, що інституції РФ перестануть працювати. Про це глава держави заявив у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", повідомляє LIGA.net.

При цьому він звернув увагу на те, що необхідно констатувати - великий відсоток росіян вірить Путіну.

"Це знаєте як: закрити вікно і сховатися від війни. Обтрусіть це. Ось і все. Не знати, де ти живеш. Не визнавати дійсність. А є люди, які просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться", - підкреслив президент.

При цьому він вважає, що війна може закінчитися в результаті хвороби або нещасного випадку з Путіним, тому що в авторитарному режимі багато що залежить від однієї людини.

"Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був в СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони будуть займатися внутрішньою політикою, а не зовнішньою", - додав Зеленський.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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