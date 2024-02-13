Наступ на Авдіївку став для РФ катастрофою: Коваленко назвав величезні втрати окупантів

За найскромнішими оцінками, загальна кількість втрат країни-агресорки Росії за чотири місяці на Авдіївському напрямку перевищила 15 тисяч убитими.

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Наступ на Авдіївку став для РФ катастрофою, зазначає Коваленко/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Російські окупанти упродовж чотирьох місяців штурмують Авдіївку на Донеччині. Але ця кампанія стала для окупантів найбільшою і найпровальнішою − з урахуванням протяжності фронту наступу, розміру міста і рівня його важливості.

Про це зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив". За його словами, країна-агресорка Росія кинула на захоплення маленького містечка на Донеччині десятки тисяч бійців і тисячі одиниць техніки. Але ці штурми перетворилися для окупантів на "м'ясорубку".

Коваленко зазначає, що назвати точні втрати російських загарбників у районі Авдіївки складно, тому що їхній облік має кілька категорій:

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верифіковану (підтверджену документально – фото/відео),

неверифіковану (оперативні дані з поля бою, які не завжди підтверджуються документально).

Оглядач зазначає, що найскладніша категорія – це непідтверджені дані.

"Один приклад. Це коли відомо, що на полі бою було підбито танк, у якому згорів екіпаж, тобто 3-4 особи втрат, залежно від типу танка. Але відомо, що на танку був десант із верифікованими втратами ще трьох осіб. При цьому трьом вдалося втекти, один з яких був поранений – втратив ноги. Згідно з непідтвердженими даними, поранений помер, не доїхавши до госпіталю", – зазначив Коваленко.

За словами оглядача, сконцентроване у напрямку Авдіївки угруповання російських військ досягало 40 тисяч осіб. Також це угруповання зростало у міру невдач у наступі – воно збільшувалося за рахунок стягування окупантами сил з інших плацдармів.

Коваленко зазначив, що за найскромнішими оцінками, загальна кількість втрат країни-агресорки Росії за чотири місяці на Авдіївському напрямку перевищила 15 тисяч убитими.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що є загроза нового наступу на Лиманському напрямку − військовий попередив про плани РФ. На Лиманському напрямку воюють саме регулярна російська армія, контрактники, які проходили відповідну підготовку.

Також раніше у розвідці Норвегії зазначили, що РФ стає сильнішою, Україні для перелому ситуації потрібна допомога Заходу. У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, і хоче отримати ще більшу перевагу. Для України дуже важлива допомога Заходу.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ просунулися на трьох ключових напрямках фронту. Російські війська мають незначні просування на кількох напрямках.

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