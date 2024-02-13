ЗСУ просунулися на трьох ключових напрямках фронту - ISW

Російські війська мають незначні просування на кількох напрямках.

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Російські окупаційні війська мають незначні успіхи на кількох напрямках / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Українські війська просунулись на схід від Ямполівки та на південний захід від Донецька. Окупанти просунулися на схід від Тернів та на захід від Бахмута. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Ситуація в Луганській області

У рамках російської головної операції в Луганській області, зафіксовано просування російських військ вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні дані ISW, станом на 12 лютого, підтверджують незначне просування російських сил на північному заході від Синьківки у напрямку озера Лиман. Також окупанти незначно просунулись на схід від Тернів і діють на відстані двох кілометрівнезначні від меж населеного пункту.

Згідно з геолокаційними кадрами за 11 лютого, українські захисники змогли відновити деякі тактичні позиції приблизно за три кілометри на схід від Ямполівки. Продовжуються позиційні бої на різних напрямках.

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Ситуація в Донецькій області

Війська окупантів 12 лютого просунулися на захід від Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі.

В районі Авдіївки відбуваються активні бої, там росіяни на тлі позиційних боїв просунулися. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховий зазначив, що росіяни використовують більше бронетехніки, танків і БМП на Авдіївському напрямку.

Крім цього, українські військові просунулися на південний захід від Донецька та на північний схід від Побєди. Позиційні бої відбуваються біля Красногорівки, Георгіївки, Побєди і Новомихайлівки.

Ситуація на півдні України

На ділянці кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бойові дії 12 лютого, але жодних підтверджених змін на цій ділянці фронту не зафіксовано.

Українські війська здійснили наступ у Запорізькій області. За даними ISW, ЗСУ просунулись на захід від П’ятихаток біля Кам’янського. Також Генштаб України повідомив про неуспішну атаку російських військ на лівобережжі Херсонської області поблизу Кринок.

Війна в Україні

Нагадаємо, старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров заявив, що на Лиманському напрямку фронту погодні умови не сприяють активному руху окупантів. Зараз ситуація трохи спокійніша, ймовірно, ворог готується до нового наступу.

Також окупанти продовжують штурмувати українську лінію оборони на лівобережжі Херсонської області. Вони використовують "м'ясні штурми", оскільки не задіюють техніку через великі втрати під час попередніх атак.

Крім цього, аналітик BILD Юліан Рьопке вважає, що російські окупанти можуть захопити Авдіївку "найближчими днями або тижнями". OSINT-спільнота DeepState повідомляє про просування росіян південними та північними околицями міста, особливо небезпечна ситуація в центрі, де ЗС РФ залишилося близько 200 метрів до одного з останніх шляхів постачання угруповання ЗСУ.

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