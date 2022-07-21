"Моя": Зеленський зворушив своїм постом про першу леді України

Зеленський зворушив постом про першу леді / president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський зворушив своїм постом в Instagram, в якому відреагував на вчорашній виступ першої леді України у Конгресі США.

Промова дружини його настільки вразила, що він вирішив оприлюднити окремий пост у соцмережі.

"Перша леді. Наша. Моя. Вперше в Конгресі США. Вперше про війну. Про те, що насамперед потрібно Україні. Від імені всього українського народу. Від нас усіх. І, звичайно, ми переможемо", - написав Зеленський.

Користувачі Мережі не змогли стримати емоцій і висловили свою думку щодо цього приводу.

"Кращі"," Приклад для мільйонів"," Наша гордість"," Той випадок, коли президент і перша леді виявилися справжніми героями своєї країни", "Хай береже Бог вашу сім'ю! Спасибі за все, що ви робите", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Виступ Зеленської в Сенаті США

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська виступила перед Конгресом США. У своїй промові вона закликала передати українським військовим системи ППО.

Під час свого виступу Зеленська закликала американських конгресменів допомогти Україні зупинити країну-агресора і передати системи ППО для того, щоб діти могли піти в школу.

Вона підкреслила, що системи ППО дозволять українцям жити майже звичайним життям і не відчувати такого страху перед черговим російським ракетним ударом.

Також перша леді зазначила, що Україні зброя потрібна виключно для самооборони.

"Україні потрібна зброя! Не для того, щоб нести війну на чужу територію, а щоб захистити свій будинок і право прокидатися в ньому живими", - додала Зеленська.

Президент Володимир Зеленський дивився за виступ першої леді в онлайн режимі в офісі президента.

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