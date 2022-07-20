"Я прошу у вас зброю і ППО": Олена Зеленська виступила в Конгресі США і зірвала шквал овацій

Володимир Зеленський та Олена Зеленська / president.gov.ua

Перша леді України Олена Зеленська виступила перед Конгресом США. У своїй промові вона закликала передати українським військовим системи ППО.

Під час свого виступу Зеленська закликала американських конгресменів допомогти Україні зупинити країну-агресора і передати системи ППО для того, щоб діти могли піти в школу.

"США, на жаль, знають на власному досвіді, що таке терористичні атаки і їх наслідки, і вміють боротися з терористами. Допоможіть нам зупинити цей терор проти українського народу", - заявила Зеленська.

Вона підкреслила, що системи ППО дозволять українцям жити майже звичайним життям і не відчувати такого страху перед черговим російським ракетним ударом.

Також перша леді зазначила, що Україні зброя потрібна виключно для самооборони.

"Україні потрібна зброя! Не для того, щоб нести війну на чужу територію, а щоб захистити свій будинок і право прокидатися в ньому живими", - додала Зеленська.

Варто зауважити, що це був перший виступ дружини іноземного лідера перед Конгресом США в історії.

Президент Володимир Зеленський дивився за виступом першої леді в онлайн режимі в Офісі президента.

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