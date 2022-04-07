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Сенат США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв з Росії

7 квітня 2022, 20:20

Законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв підтримали 55 з 100 сенаторів. Проти документа поки ніхто не проголосував.

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Сенат США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв з Росії

Сенатори США проголосували за заборону імпорту енергоносіїв з Росії у відповідь за розв'язану Москвою війну в Україні. Законопроект підтримали більше половини сенаторів під час сьогоднішнього засідання.

Законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв підтримали 55 із 100 сенаторів. Проти документа поки що ніхто не проголосував.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву, згідно з якою Росія як і раніше буде намагатися захопити Україну військовим шляхом. Зараз російські війська працюють над перегрупуванням своїх підрозділів. У найближчі тижні вони можуть просунутися на східному і південному напрямках. Вони здійснять спробу захопити всі райони Донбасу.

Президент Зеленський сказав, що Україна готується до наступу Росії на схід. Окупанти стягують велику кількість військ і техніки в напрямку Донбасу і Харкова. За його словами, санкції проти Москви не зупиняють військову агресію Кремля, тому їх слід посилити.

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів про те, що РФ стала застосовувати авіацію в основному на Донбасі. На решті території України росіяни стали побоюватися задіяти авіацію, оскільки проти неї ефективно працює українська система протиповітряної оборони.

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