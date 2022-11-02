Потужний удар ЗСУ: лікарні Токмака та Мелітополя забиті сотнею тяжкопоранених окупантів

Українські військові вдарили по позиціях окупантів / 93-тя ОМБр Холодний Яр, Радіо Свобода

В результаті успішних дій українських військових в Запорізькій області за попередні дні до лікарень доставили близько сотню тяжкопоранених окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00, опублікованому в Facebook.

"За уточненою інформацією, в результаті успішних дій підрозділів Сил оборони в Запорізькій області за попередні дні окупанти доставили близько 100 тяжкопоранених в лікарні в містах Токмак і Мелітополь", - розповіли в Генштабі.

Зазначається, що через періодичну загибель колаборантів та відмову від виконання своїх обов'язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Нагадаємо, раніше Росія посилила обстріли міста Запоріжжя. Вранці, 6 жовтня, загарбники завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю. Потрапили по багатоповерхових будинках. Місцева влада заявила про загиблих і постраждалих.

У ніч на 9 жовтня війська Росії знову завдали удару по Запоріжжю. Окупанти випустили близько 10 ракет. Ворог потрапив у житлові багатоквартирні будинки та вулицями приватного сектору. Загинули люди.

Ніччю 10 жовтня російські загарбники знову завдали ударів по Запоріжжю. Встановлено близько 10 прильотів.

Зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Постраждали і загинули люди.

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