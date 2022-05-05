Потужний ракетний удар РФ по Україні: що відомо про руйнування

РФ завдала ракетного удару по Україні / Фото УНІАН

У середу ввечері, 4 травня, російські окупаційні сили завдали ракетні удари відразу по декількох регіонах України.

У Мережі повідомляли про вибухи відразу в декількох областях, пізніше з'явилася інформація про пошкодження.

У Миколаєві лунають вибухи

У Миколаєві чутні вибухи, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтеся в укриттях! Ні в якому разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото або відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом", - написав він у телеграм-каналі у вівторок ввечері.

Окупанти завдали удару по Кіровоградській області

У Кіровоградській області окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Неспокійний вечір над Кіровоградщиною. Є приліт в інфраструктурний об'єкт за межами обласного центру", - зазначив він.

За словами Райковича, зараз над ліквідацією наслідків удару працюють відповідні служби.

У Дніпрі ворог обстріляв залізницю

У Дніпрі російські окупанти обстріляли залізницю, серед залізничників ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишин.

"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі", - зазначив він.

За словами Камишина, серед залізничників постраждалих немає.

"Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги", - додав глава УЗ.

Як уточнив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, окупанти здійснили два ракетні удари по Дніпру.

Одну ракету збила система ППО.

За його словами, в результаті попадання другої є руйнування, а рух поїздів зупинено.

На Київщині ППО збило російську ракету

Система ППО збила російську ракету недалеко від села Требухів у Київській області, уламки впали в поле, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Після успішного спрацювання ППО залишки ракети впали в поле поблизу с. Требухів. Будинки не пошкоджені. Постраждалих немає", – написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

У свою чергу поліція перевіряє інформацію про вибухи в Броварському районі Київської області.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"Вибухи в Броварському районі. Перевіряємо інформацію", - йдеться в повідомленні.

У Черкаській області вибухи від роботи ППО

У Черкаській області чути вибухи від роботи сил протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Черкаської обласної Військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

"Черкащани, без паніки! Працює ППО", - написав він.

Табурець закликав залишатися в укриттях, не поширювати ніяких фото і відео, стежити за офіційними повідомленнями.

Через обстріли із запізненням слідують майже 20 поїздів

Через ракетні обстріли в середу, із запізненням слідує 18 поїздів, повідомили в АТ Укрзалізниця.

"Незважаючи на спроби ворога перервати дорогу життя, продовжуємо рухатися вперед, скорочуючи час затримки", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі відомства в середу ввечері.

Також оприлюднено перелік затримуваних поїздів з орієнтовним часом затримки.

№59 Київ-Чоп (+11: 44 години);

№149 Полтава-Чернівці (+11:11 год);

№37 Ужгород-Одеса (+11:09 год);

№135 Чернівці-Одеса (+9: 53 години);

№38 Одеса-Ужгород (+9: 27 год);

№45 Ужгород-Лозова (+7: 56 год);

№2 Харків-Івано-Франківськ (+7: 42 години);

№42 Львів-Дніпро (+6: 48 год);

№85 Запоріжжя-Львів (+5:03 год);

№5 Івано-Франківськ-Запоріжжя (+4: 33 години);

№86 Львів-Запоріжжя (+3: 25 год);

№14 Солотвино-Київ (+2: 17 год);

№56 Рахів-Київ (+2: 02 год);

№13 Київ — Солотвино (+1: 32 години);

№749 Київ-Івано-Франківськ (+1: 22 год);

№95 Київ-Рахів (+1: 16 год);

№715 Київ-Перемишль (+40 хв);

№706 Київ-Перемишль (+8 год);

№753 Харків-Львів (+19 хв);

№744 Львів — Дарниця (+10:35 год).

Нагадаємо, 4 травня, ввечері, Дніпро піддався обстрілу російськими військами. У місті оголосили повітряну тривогу.

Читайте ще: