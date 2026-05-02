Мрію обійняти: Сумська висловилася про доньку з РФ

Відома актриса Ольга Сумська, яка нещодавно поділилася секретом своєї стрункої фігури, гостро відреагувала на питання про свою дочку Антоніну Паперну, яка живе в терористичній Росії і після повномасштабного вторгнення залишилася там.
"Я не хочу говорити ні слова, бо кожна фраза одразу летить у простір", — сказала актриса проекту "Ранок у великому місті".
За словами актриси, яка важко переживає цю ситуацію з дочкою, вона намагається витримувати хейт і бути сильною.
"Я бажаю собі насамперед витримки. Я намагаюся бути сильною, не реагувати на той хейт, який постійно виникає навколо нашої родини. І я мрію просто обійняти своїх рідних. Це моя рідна дитина, а я мама і я переживаю за них", — додала актриса.
Зазначимо, раніше Ольга Сумська звернулася до сестри, з якою у неї конфлікт.
Сварка Ольги Сумської з сестрою
Конфлікт Ольги Сумської з сестрою триває вже давно. Основними причинами розриву називають різницю в життєвих поглядах, політичні розбіжності, а також позицію дочки Ольги, Антоніни Паперної, яка живе і працює в Москві.
Дочка Сумської Тоня Саперна та її особисте життя
Чоловіком (фактичним) Антоніни Паперної є російський актор Володимир Яглич. Пара перебуває у стосунках з 2015 року. Незважаючи на те, що в ЗМІ їх часто називають подружжям, офіційної інформації про реєстрацію шлюбу немає. Паперна виховує двох дітей.
Раніше Главред повідомляв, що співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора разом зі своєю дорослою дочкою Софією, прибула на день народження путініста Кіркорова в один із ресторанів терористичної Москви.
Раніше також стало відомо, що зіркова пара Потап і Настя Каменських офіційно оголосили про своє розставання. За вже сформованою традицією українських знаменитостей, вони опублікували звернення в Instagram.
Про особу: Ольга Сумська
Ольга Сумська — українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
