Мрію обійняти: Сумська висловилася про доньку з РФ

Ольга Сумська поділилася своїми враженнями щодо дочки Антоніни Паперної.

Відома актриса Ольга Сумська, яка нещодавно поділилася секретом своєї стрункої фігури, гостро відреагувала на питання про свою дочку Антоніну Паперну, яка живе в терористичній Росії і після повномасштабного вторгнення залишилася там.

"Я не хочу говорити ні слова, бо кожна фраза одразу летить у простір", — сказала актриса проекту "Ранок у великому місті".

За словами актриси, яка важко переживає цю ситуацію з дочкою, вона намагається витримувати хейт і бути сильною.

"Я бажаю собі насамперед витримки. Я намагаюся бути сильною, не реагувати на той хейт, який постійно виникає навколо нашої родини. І я мрію просто обійняти своїх рідних. Це моя рідна дитина, а я мама і я переживаю за них", — додала актриса.

Зазначимо, раніше Ольга Сумська звернулася до сестри, з якою у неї конфлікт.

Сварка Ольги Сумської з сестрою

Конфлікт Ольги Сумської з сестрою триває вже давно. Основними причинами розриву називають різницю в життєвих поглядах, політичні розбіжності, а також позицію дочки Ольги, Антоніни Паперної, яка живе і працює в Москві.

Дочка Сумської Тоня Саперна та її особисте життя

Чоловіком (фактичним) Антоніни Паперної є російський актор Володимир Яглич. Пара перебуває у стосунках з 2015 року. Незважаючи на те, що в ЗМІ їх часто називають подружжям, офіційної інформації про реєстрацію шлюбу немає. Паперна виховує двох дітей.

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

