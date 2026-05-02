Зруйновані будинки, є поранені: росіяни атакували Україну дронами

Ангеліна Підвисоцька
2 травня 2026, 08:22оновлено 2 травня, 09:00
Російські окупанти запустили 163 дрона для ударів по Україні.
РФ атакувала Україну "Шахедами" / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти запустили 163 дрона для ударів по Україні. Про це заявили у Повітряних силах ЗСУ.

Ворог запустив дрони з таких напрямків:

  • Курськ,
  • Орел,
  • Міллерово,
  • Приморсько-Ахтарськ,
  • Гвардійське,
  • Чауда.

Нашим захисникам вдалося збити та подавити 142 дрона на півдні, півночі та сході країни. Однак на 12 локаціях зафіксовані влучання 17 дронів.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що росіяни майже 20 разів вдарили по чотирьох районах області. Ворог обстрілював населені пункти дронами та артилерією.

У Павлограді були пошкоджені п'ятиповерхівка та близько 10 машин. Внаслідок атаки постраждали троє людей - 18-річний хлопець, жінки 24 та 68 років.

У Кривому Розі понівечена інфраструктура, а у Синельниковому загорілися гараж та машина.

"На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки і господарські споруди", - йдеться у повідомленні.

Удари по Харківській області

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що росіяни вдарили по місту ударними дронами. У Шевченківському районі влучання у 12-поверховий будинок, але не здетонував. Внаслідок атаки був поранений власник квартири. У нього осколкові поранення грудної клітини.

"Уламки "шахеда" буквально влетіли всередину. На щастя, він не здетонував. Дивлячись на ці кадри, важко повірити, що тут обійшлося без трагедії", - написав Терехов.

Також відомо, що дрон влучив по автомобілях у Холодногірському районі міста, там здійнялась пожежа. Внаслідок влучання 2 авто знищено, ще 7 – пошкоджено. У Салтівському районі міста знайшли залишки "Шахеда".

Удари по Одеській області

В Одеській області росіяни вдарили по портовій інфраструктурі. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"В результаті влучань пошкоджено склад та прибудови. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Локальні пожежі, що виникли, ліквідовані силами персоналу та підрозділів ДСНС", - зазначив він.

Обстріл України 1 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 травня "табуни" Шахедів атакували Україну. Російські ударні дрони помічені в околицях Києва, а також у небі над іншими областями. Також монітори зафіксували зліт стратегічної авіації РФ. Два Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленя" і вирушили в напрямку Саратовської області. Ту-160 злетів з аеродрому "Українка". Незабаром стало відомо, що Ту-160 здійснив посадку на аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області. Імовірно, Ту-95МС летіли з метою передислокації.

Згодом повідомлялося про те, що Тернопіль під масованою атакою "Шахедів". У мережі повідомляють, що дрони літають над містом дуже низько. Там уже пролунало багато вибухів. "Шахади" один за одним били по місту.

Пізніше влада розповіла про наслідки атаки на Тернопіль. У місті пролунало понад 20 вибухів. Зафіксовані влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти. Вже відомо про 10 поранених. Серед них є люди, які перебувають у важкому стані. На щастя, загиблих немає.

Що таке Повітряні сили ЗС України?

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

