Трамп після розмови з Путіним і сварки з Мерцом наказав вивести війська - ЗМІ

Виведення зачепить частину бойових підрозділів і може тривати 6-12 місяців.

Трамп забирає війська з Німеччини

Головне:

Трамп наказав вивести близько 5 000 військових США з Німеччини

У НАТО та Європі рішення викликало занепокоєння

Рішення ухвалене на тлі конфлікту з Мерцом

Президент США Дональд Трамп наказав Пентагону вивести близько 5 000 американських військовослужбовців з території Німеччини. Рішення ухвалене на тлі загострення політичних відносин між Вашингтоном і Берліном. Про це пише Politico.

Як повідомив високопосадовець Пентагону, передислокація поверне чисельність американського контингенту в Німеччині приблизно до рівня, який спостерігався до 2022 року. Вона зачепить бойову бригадну групу, а також може вплинути на інші підрозділи, що дислокуються в країн, зокрема, батальйон далекобійної стрільби, розгортання якого планувалося раніше цього року.

Речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив рішення, зазначивши, що воно ухвалене після "ретельного перегляду військової присутності США в Європі" та з урахуванням актуальних потреб. За його словами, процес виведення військ має бути завершений протягом 6–12 місяців.

Заява президента США Дональда Трампа про скорочення американської військової присутності в Німеччині викликала здивування в оборонних колах США та напружену реакцію серед європейських союзників.

У Пентагоні підкреслили, що жодного плану скорочення контингенту в Європі наразі не існувало, а нещодавній стратегічний огляд глобальної присутності США не передбачав суттєвих змін. Один із помічників Конгресу прямо заявив, що Пентагон "не очікував такого розвитку подій і не планував жодного скорочення".

Які причини такого рішення

Риторика Трампа посилила напруженість у межах НАТО, особливо на тлі його дедалі жорсткіших заяв щодо європейських союзників. Нещодавно Трампа різко критикував лідерів Європи, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, закликаючи Берлін більше зосередитися на війні Росії проти України та внутрішніх проблемах ЄС.

Заява пролунала після того, як Мерц заявив, що іранці принижують США на переговорах. У Пентагоні назвали заяви німецької сторони "недоречними".

Варто зазначити, що публікація Трампа з’явилася через кілька годин після його телефонної розмови з лідером Росії Володимиром Путіним, який давно виступає за скорочення військової присутності США в Європі. Це додало занепокоєння серед союзників, які розглядають американські війська як ключовий елемент стримування Росії.

Як відреагували в Німеччині

У Берліні заяви Трампа викликали подив, особливо з огляду на нещодавні конструктивні переговори між оборонними відомствами США та Німеччини.

Глава німецького Генштабу Карстен Бройер після зустрічей у Вашингтоні наголошував, що Німеччина як найбільша економіка Європи має брати на себе більше відповідальності в межах НАТО. Він також підтвердив наміри Берліна посилювати власну оборону та збільшувати військові витрати.

Наступного дня Трамп заявив, що також розглядає можливість виведення військ із Іспанії та Італії, пояснюючи це недостатнім рівнем співпраці цих країн із Вашингтоном. Такі заяви ще більше посилили напругу всередині НАТО.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що відомство розробляє сценарії на всі можливі варіанти розвитку подій і готове виконати будь-які рішення головнокомандувача.

Аналітики попереджають, що масштабне скорочення американських сил у Німеччині може суттєво змінити баланс безпеки в Європі. Присутність США в регіоні вважається ключовим стримувальним фактором для потенційної агресії з боку Росії.

Чи зможуть США швидко вивести війська

У Німеччині наразі дислоковано приблизно 35-40 тисяч американських військовослужбовців. Серед ключових об’єктів - база Повітряних сил США "Рамштайн", яка є стратегічним центром для операцій США в Європі, Африці та на Близькому Сході. Також із території Німеччини діють Європейське та Африканське командування США.

Водночас, як зазначили у виданні, будь-яке масштабне переміщення американських військ із Німеччини потребуватиме величезних витрат - від транспортування особового складу до будівництва нової інфраструктури в інших країнах. Альтернативні локації, зокрема у Східній Європі, наразі не мають достатньої бази для швидкого прийому десятків тисяч військових.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом III обговорив війну в Україні та свої контакти з російським лідером Володимиром Путіним. Експертка з читання по губах Нікола Гіклінг вважає, що Трамп заявив, що Путін "хоче війни" і "хоче більшого".

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планували візит до України, однак його відклали. За даними Kyiv Independent, у Вашингтоні сумніваються в перспективі прогресу мирних переговорів, тому не поспішають із поїздкою, побоюючись відсутності результатів.

Як повідомляв Главред, 30 квітня Трамп заявив, що війна Росії проти України, на його думку, триває через політику Джо Байдена та масштабну допомогу Києву. Він розкритикував Італію та Іспанію, за недостатню підтримку, та заявив, що США витратили занадто багато на війну, яка, за його словами, є "європейською проблемою".

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

