Потужніші за F-16: які винищувачі допоможуть Україні відновити перевагу в небі

Перші F-16 Україна отримає у найближчий час, але їхньої кількості не буде достатньо для здобуття переваги у небі. Натомість, є інші методи цього досягти.

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Для переваги в небі над Україною потрібно сформувати систему управління і розвідки / Колаж: Главред, фото: flickr

Західні партнери зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 вже за лічені тижні. Але кардинально ситуацію в небі вони змінити не зможуть. Про це розповів в етері 24 каналу генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко.

Він нагадав слова президента Володимира Зеленського про те, що Україні потрібно 18 бортів F-16. Романенко вважає, що навіть 50 винищувачів цього типу не змінять ситуацію на полі бою, адже країна-агресор РФ має набагато більше авіації.

"Якщо говорити відверто, то характеристики тих модифікацій F-16, які нам, ймовірно, передадуть, є слабшими, ніж Су-34 – Су-35. Вони мають більшу дальність ракет тощо. Застосовувати F-16 з краще Gripen", - каже експерт.

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Однак Україна все ще може досягти переваги у небі, для цього потрібно формувати поле управління і розвідки, що означатиме перспективу спільного повітря над сусідніми європейськими країнами.

"Для того, щоб F-16 зайшли з таким запізненням і ще були ефективними з огляду на перемоги в характеристиках російських літаків, треба формувати ціле поле управління та розвідки над Україною. Хоча б це треба починати робити. Тобто треба знімати чергові дозволи і формувати систему у боротьбі за українське повітря. Це означає перспективу спільного повітря над всією Європою", – пояснив генерал-лейтенант.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

F-16 / Інфографіка: Главред

Передача Україні F-16 - що відомо

У США напередодні повідомили, що прибуття винищувачів F-16 в Україну не стане панацеєю. Це буде першим етапом тривалого процесу переходу збройних сил країни на західну тактику та оснащення.

Нагадаємо, Україна зняла останню перешкоду в отримання від країн-союзників літаків-винищувачів F-16 після вдалих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Раніше стало відомо, що Бельгія, Нідерланди, Данія та інші партнери пообіцяли надати Україні більше літаків F-16, ніж є підготовлених пілотів. Строки надання винищувачів є рекордними.

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