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Україні пообіцяли більше F-16, ніж є підготовлених пілотів: Арахамія шокував заявою

Руслана Заклінська
17 липня 2024, 23:13
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Терміни постачання літаків від партнерів слід оцінювати з розумінням, оскільки навіть ці строки є рекордними, заявив Давид Арахамія.
Україні пообіцяли більше F-16, ніж є підготовлених пілотів: Арахамія шокував заявою
Терміни надання літаків є рекордними - Арахамія / Колаж: Главред, фото: US Air Force, Костянтин Ліберов

Бельгія, Нідерланди, Данія та інші партнери пообіцяли надати Україні більше літаків F-16, ніж є підготовлених пілотів. Строки надання винищувачів є рекордними. Про це заявив глава фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

"Зараз кількість обіцяних нам бортів... вже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів і інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто у нас зараз вузьке місце - вже не борти, а люди", - пояснив політик.

За його словами, хоча темпи постачання захдних літаків можуть здаватися недостатньо швидкими, слід ставитися до цього з розумінням, адже строки все ще є рекордними. Арахамія наголосив, що у мирний час постачання авіації займає п’ять-шість років, тоді як для України цей термін скоротився до одного року.

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Він додав, що українська делегація в США намагалася прискорити процес навчання пілотів, "посунувши чергу" з інших країн на полігонах.

Україні пообіцяли більше F-16, ніж є підготовлених пілотів: Арахамія шокував заявою
Що відомо про винищувачі F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні винищувачів F-16 - останні новини

Нагадаємо, Греція планує через США передати Україні 32 винищувачі F-16. Афіни зважилися на таке рішення, оскільки ВПС країни хочуть модернізувати 82 літаки F-16 у Block-70 і закупити у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Також Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16 вже цього року.

Як повідомляв Главред, Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16 найближчим часом. Деталі поставок не розголошуються, щоб не надавати Росії цінної інформації.

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війна в Україні військовий літак F-16 винищувач-перехоплювач Давид Арахамія
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