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Потужна підготовка дає шанс ЗСУ звільнити південь найближчими місяцями - Маломуж

Андрій Ганчук
9 червня 2023, 04:30
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Війська країни-окупанта Російської Федерації не здатні утримати захоплені території України, у них немає потрібних сил і засобів, вважає Микола Маломуж.
Микола Маломуж, ВСУ
Очікування контрнаступу ЗСУ викликає паніку в лавах військ Росії - Маломуж / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, скріншот YouTube

Сили оборони України грамотно підготувалися до контрнаступу – накопичили потужні резерви і отримали чимало західної техніки. У ЗСУ є всі шанси найближчими місяцями звільнити захоплений південь, а в перспективі і схід. Війська агресора Росії не мають шансів утримати окуповані території. Про це заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що можливостей у російських окупантів щодо утримання захоплених в Україні немає. Професійна армія противника підірвана - у нього немає ані сил, ані засобів для реалізації своїх військових операцій.

"Ні, у Росії немає шансів утримати захоплені території. Адже зона бойових дій розтягнулася на 1200 кілометрів, навіть більше. Сил і засобів, потрібних для такого фронту, сьогодні у Росії немає. Ми підірвали основні професійні сили противника, які мали бойовий досвід, послабили російський спецназ, повітряно-десантні війська, морську піхоту, прорідили "вагнерівців" на 80% та інші ПВК, включаючи "кадирівців". Відповідно, зараз у Росії немає наступального потенціалу ні в живій силі, ні в техніці, ні в озброєнні, ні в боєприпасах, у неї дуже обмежений ресурс", - зазначив Маломуж.

За його словами, армія України, на відміну від окупантів, добре підготувалася до контрнаступальних операцій. Війська накопичили потужні резерви, провели навчання своїх солдатів за кордоном і отримали чимало озброєнь від Заходу.

"Натомість Україна добре підготувалася до наступу, має потужні резерви, якісний людський ресурс, який пройшов і обкатку на фронті, і навчання за кордоном. Ми отримали чимало бойової техніки, ракети великої дальності Storm Shadow, сформували серйозні танкові й бронетанкові бригади, отримали велику кількість боєприпасів. У нас висока готовність до звільнення територій", - додав генерал.

Також він уточнив, що у Росії немає таких можливостей, як в України, тому ворог в очікуванні українського контрнаступу впадає в паніку. У ЗСУ є всі шанси звільнити окупований підвень вже найближчими місяцями, а в перспективі і схід.

"У Росії нічого такого немає. А, крім того, у російських вояк немає мотивації. Тому у росіян наш наступ викликає паніку. За таких умов Росія не здатна утримати позиції, а, тим більше, системно наступати. Тому Україна має всі шанси звільнити південь уже в найближчі місяці, а в перспективі і схід нашої держави", - підкреслив Микола Маломуж.

Війна Росії проти України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що сили оборони України перейшли в наступ на певних напрямках. За словами заступниці голови Міноборони, українські війська ведуть просування на Бахмутському напрямку, де займають важливі висоти.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що ЗСУ, ймовірно, просунулися на запорізькому напрямку і прорвали першу лінію оборони російських окупантів. Крім того, сили оборони України просунулися і на заході Донеччини.

Журналісти The Washington Post 8 червня написали, що ЗСУ нібито почали контрнаступ. Російські пропагандисти сказали, що в Запорізькій області загострилися військові дії. Україна не підтверджує інформацію про "початок контрнаступу".

Дивіться відео, як ЗСУ почали наступ на Бахмутському напрямку:

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