ЗСУ просунулися на запорізькому напрямку та прорвали першу лінію оборони - ISW

Захисники України здійснили локальні атаки та досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей.

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На запорізькому напрямку ЗСУ змогли просунутися / фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Збройні Сили України просунулися на Запорізькому напрямку та, ймовірно, в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), українські війська здійснили локальні наземні атаки та досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей 4 червня.

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Геолокаційні кадри показують, що механізовані українські сили просувалися обмежено на північний схід від Рівнополя. Російські військові блогери стверджували, що українські сили наступали в напрямку Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки) і Макар'ївки (в межах 4 км на південний захід від Великої Новосілки) і захопили Новодарівку (14 км на південний захід від Великої Новосілки) і Нескучне (2 км на південний захід від Великої Новосілки).

Деякі російські "воєнкори" стверджували, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони і просунулися в цьому районі від 500 метрів до 3 кілометрів.

Російські війська також ймовірно втратили свої позиції в Левадному (18 км на південний захід від Великої Новосілки), хоча незрозуміло, чи сталося це недавно чи давно.

На кадрах, опублікованих 2 червня, видно, як артилерійські підрозділи української артилерійської бригади ведуть вогонь по російських позиціях поблизу Старомоєрського, приблизно в 7 км на південь і 7 км на південний схід від Нескучного і Рівнополя відповідно.

Ситуація в Запорізькій області / Фото: understandingwar.org

Деякі військові блогери також стверджували, що українські війська здійснили обмежені контратаки поблизу Малої Токмачки (28 км на південний схід від Гуляйполя), і що російські сили здійснили авіаудари проти атакуючих українських сил поблизу Гуляйполя.

Російські "воєнкори" стверджували, що російський добровольчий батальйон "Схід" і частини 5-ї загальновійськової армії (СВО) успішно оборонялися від подальшого наступу українців. Російські джерела здебільшого стверджували, що українські локалізовані контратаки були розвідувальними операціями.

Українські війська продовжували обстріли прифронтових і тилових районів півдня України. Російські джерела стверджували, що 3 червня російська ППО перехопила українські ракети, націлені на Бердянськ і Мелітополь.

Російські джерела також стверджували, що 4 червня українські війська завдали додаткових ударів у Запорізькій області: поблизу Мелітополя, на північний схід від Мелітополя в районі Чернігівки та поблизу лінії фронту поблизу Вербового та родів.

Як писав Главред, 4 червня командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські військові успішно контратакували російських окупантів на Сватівському напрямку. ЗСУ вдалося просунутися на 400 метрів.

Контрнатуплення ЗСУ

ЗСУ вже готові до контрнаступу на позиції російських окупантів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що на сьогоднішній день ми вже готові це робити", – сказав він в інтерв'ю WSJ.

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що контрнаступальна операція дозволить ЗСУ повернути під контроль "стратегічно істотну частину своєї території". Перспективи просування українських військ залежать від подальшого розвитку подій. Ситуація на полі бою матиме значний вплив на майбутні переговори Києва та Москви.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підрозділи Збройних сил України можуть піти в контрнаступ одразу в декількох місцях фронту. За його словами, контрнаступ ЗСУ може початися як на півдні, так і на сході.

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