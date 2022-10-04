Морські піхотинці впевнено просуваються до Чорного моря - Міноборони

Українські морпіхи впевнено просуваються до Чорного моря/ скріншот з відео, УНІАН

Українські морські піхотинці метр за метром звільняють територію України, впевнено просуваючись у бік Чорного моря, повідомляє пресслужба Міноборони Україна.

"Українські морські піхотинці впевнено просуваються в сторону Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

На підтвердження цьому в Міноборони нагадали, що український прапор вже майорить, зокрема, над селом Давидів Брід Херсонської області.

Наступ ЗСУ в Херсонській та Луганській областях

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України підняли український стяг на в'їзді до Лиману Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.

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