"Це не сотні тисяч": у Міноборони назвали втрати ЗСУ у війні з Росією

Названо втрати української армії у війні з РФ / Reuters

Втрати Збройних сил України в війні проти Росії складають понад 9 тисяч осіб, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Однак Міноборони поки не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців в Маріуполі. Про це вона сказала в інтерв'ю Youtube-каналу ISLND TV.

За її словами, втрати України у війні значно менші, ніж у ворога, і це показник майстерності ЗСУ.

"Це не сотні тисяч. Слава Богу, що це не сотні тисяч. Озвучувалася цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми до кінця не знаємо кількість загиблих. Це тисячі, але це точно не сотні тисяч... Якщо у них більше 50 тисяч, а у нас ми називаємо близько 9 тисяч, ну трохи зараз вже більше", - зазначила Маляр.

При цьому вона підкреслила, що мова йде виключно про військових, оскільки підрахунком кількості загиблих цивільних займається інше відомство.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов розповів про співвідношенні втрат українських захисників і російських окупантів.

За його даними, якщо брати в співвідношенні з армією РФ, то втрати окупантів в 9-10 разів більше. Навіть незважаючи на те, що вони перебувають у зручній позиції – обороні.

До того повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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