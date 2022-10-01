У Лимані окупанти передислокувалися в пакети або в полон - Міноборони

Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані, жартують в Міноборони.
Велика частина російських військ, які перебували в місті Лиман у Донецькій області, здалися в полон або "передислокувалися" в мішки для трупів.
"Дякуємо "Міністерство оборони" Росії за успішну співпрацю в організації навчань "Ізюм 2.0". Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне питання: чи хочете ви повторення?",- йдеться в повідомленні Міністерство оборони України в Twitter.
Звільнення Лиману
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.
На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.
"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.
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