'Вдарився у релігію': після удару по Кримському мосту у Путіна помітили дивну поведінку

У Путіна підвищився градус релігійності. Тепер він навіть на фронт приїздить з іконами, розкрив Галлямов.

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Путін хвилюється через ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео Telegram

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів про те, що російський диктатор Володимир Путін стривожений через ситуацію на фронті та всередині самої Росії, тому він знову занурився у релігію, оскільки сподівається, що це йому допоможе.

Галлямов зазначив, що російський диктатор отримав чергове сильне потрясіння, коли міст через Керченську протоку був знову пошкоджений, передає 24 канал.

"Путін втрачає впевненість у собі, він розгублений, стає все менш адекватним. Цілком очевидно, що в нього підвищився градус релігійності. Тепер він навіть на фронт приїздить з іконами", - зазначив Галлямов.

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За персональним наказом диктатора ікону "Трійця" Андрія Рубльова перемістили з Третьяковської галереї до московської церкви Христа Спасителя. Це може загрожувати стану памʼятки, але це не турбує диктаторі, який хапається за "сакральні соломинки".

"Путін розуміє, як злиденно він виглядає, і в нього відбуваються серйозні зміни в психіці", - констатував Галлямов.

Хто такий Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист. У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан. Кандидат політичних наук.

Удар по Кримському мосту

Нагадаємо, що вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Росіяни говорять про "надзвичайну подію" та двох загиблих. Російські Тelegram-канали уточнюють, що на мосту "впав" проліт.

Жданов розповів про провал Путіна та наголосив, що "Росія просто тремтить за Кримський міст". За словами Олега Жданова, Україна знайшла слабке, вразливе місце Кримського мосту.

У Зеленського попередили про загрозу, що РФ мститиметься за удар по Кримському мосту. У відповідь на підрив Кримського мосту російські окупанти можуть збільшити кількість масованих ракетних обстрілів території України.

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