Монголія поплатилася за відмову арешту Путіна: гучна заява МЗС

До Києва з Улан-Батора "за викликом української сторони" прибула гендиректор департаменту Європи та Африки МЗС Монголії.

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Україна зробила гучну заяву після відмови Монголії заарештувати Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Через відмову виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора Володимира Путіна демарш монгольській стороні оголошено Міністерством закордонних справ.

Як ідеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС, до Києва з Улан-Батора "за викликом української сторони" прибула генеральна директорка департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг.

"До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни", - йдеться в заяві. відео дня

При цьому українські дипломати також пообіцяли враховувати рішення Монголії "в подальшій політиці з розвитку двосторонніх відносин".

В українському зовнішньополітичному відомстві додали, що сподіваються на кроки з боку Монголії для "відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин".

Ордер на арешт Володимира Путіна Ордер на арешт Володимира Путіна - ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: чинного президента Володимира Путіна та російської уповноваженої при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підозрюваних у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії, видані 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.

Скандал із візитом Путіна до Монголії - останні новини за темою

Як повідомлялося, візит Путіна до Монголії став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.

Раніше в ЄС зажадали від Монголії арешту Путіна за ордером МКС. Монголія є державою-учасницею Римського статуту МКС із 2002 року, нагадала Набіла Массралі.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявили, що Монголія ділить із Путіним відповідальність за злочини. Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, наголосив Георгій Тихий.

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