РФ вдарила по будівлі СБУ у Сумах - Зеленський

У Сумах пролунало 4 вибухи через "прильоти" ворожих дронів. Вибухи пролунали майже у центрі міста.

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Російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook/Управление СБУ в Сумской области

Російські окупанти 3 липня атакували Суми ударними дронами. Іранські дрони вдарили прямо по будівлі Служби безпеки України. Про це підчас свого вечірнього відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

Він назвав цей удар терористичним. За даними Зеленського, окупанти користуються тим, що Україні не вистачає якісних систем ППО.

"На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні – завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі… Мої співчуття!" - сказав Володимир Зеленський.

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Атака дронів у Сумах

Нагадаємо, близько 11:00 у Сумах прогриміли звуки вибухів. У Мережі повідомили, що над містом бачили ворожі дрони. Варто відзначити, що ці вибухи прогриміли ще до оголошення повітряної тривоги. Мер міста закликав людей не залишати укриття, поки не буде відбою тривоги.

Відомо, що практично у центрі Сум було 4 "прильоти" "Shahed 136". В результаті цього пошкоджено два багатоповерхових будинки та адміністративну будівлю.

Після вибухів у місті перекрили рух транспорту по вулиці Петропавлівська.

У Мережі були опубліковані фото з місця попадання одного з дронів. Shahed потрапив в 4-поверховий житловий будинок в сходові майданчики на 3-му і 4-му поверхах. На щастя, каркас будинку встояв, але квартири на 4-му поверсі, фактично, зруйновані.

Станом на 18:00 3 липня вже відомо про 2 загиблих та 19 постраждалих людей. У закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, з них 2 – важкі в реанімації, 2 – середнього ступеня тяжкості. Серед постраждалих є 5-річна дитина.

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