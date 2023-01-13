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"Можуть до 120-125 ракет запускати": Подоляк назвав наступну ціль Росії в Україні

13 січня 2023, 17:49
Можливо буде ще один або кілька разів аварійне відключення електроенергії, попередив Михайло Подоляк.
Подоляк, атакмс
Подоляк назвав наступну мету Росії в Україні / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

Росіяни під час нової можливої атаки можуть вдарити по магістральній розподільчій мережі України, щоб роз'єднати єдину енергетичну систему на окремі "острови".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" зазначив, що окупанти продовжуватимуть обстрілювати Україну, оскільки ще мають певну ракетну можливість для цього. Подоляк каже, що будуть використовувати дрони, що поставляються Іраном.

Крім того, Подоляк звернув увагу, що росіяни б'ють дронами переважно по великих містах, щоб залишити людей без опалення.

"Одночасно росіяни можуть до 120-125 ракет пускати. Але це не означає, що всі носії піднялися і всі 120 ракет випустили. Безумовно, щось "падає" в самій Росії, особливо в Каспійському регіоні... Такі великі атаки ще можуть бути. А втім, що це буде міняти? Може, буде ще один або кілька разів аварійне відключення електроенергії", - підсумував він.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом'янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет. При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Михайло Подоляк
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