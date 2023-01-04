РФ імовірно завдасть ракетного удару по Україні на Різдво 2023 - ОК Південь

Українцям варто бути уважними не лише 6 і 7 січня, але і в будь-який інший день, оскільки у ворога є запаси дронів.

Наталія Гуменюк спрогрозувала дату ракетного удару РФ / Фото pixabay, скріншот, Міноборони РФ

Росія може завдати чергового ракетного удару по Україні на православне Різдво 6-7 січня. Про це заявила речник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Наступну ракетну атаку ми очікуємо в районі православного Різдва", - сказала вона в коментарі 24 каналу.

Також Гуменюк нагадала, що уважними потрібно бути щодня, а не лише 7 січня, бо у ворога ще залишається запас дронів, які вони використовують у нічний час, сподіваючись, що "вночі ми їх не бачимо".

Ракетні удари РФ по Україні

Російські окупанти готують нову масовану ракетну атаку на Україну. В середньому підготовка обстрілу займає в окупантів близько двох тижнів, розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький раніше заявив, що у Росії є крилаті ракети для нанесення ще двох-трьох потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум, на що здатний ворог.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами і дронами під Новий рік - вдень 31 грудня та оразу після опівночі 1 січня.

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