РФ імовірно завдасть ракетного удару по Україні на Різдво 2023 - ОК Південь

Росія може завдати чергового ракетного удару по Україні на православне Різдво 6-7 січня. Про це заявила речник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
"Наступну ракетну атаку ми очікуємо в районі православного Різдва", - сказала вона в коментарі 24 каналу.
Також Гуменюк нагадала, що уважними потрібно бути щодня, а не лише 7 січня, бо у ворога ще залишається запас дронів, які вони використовують у нічний час, сподіваючись, що "вночі ми їх не бачимо".
Ракетні удари РФ по Україні
Російські окупанти готують нову масовану ракетну атаку на Україну. В середньому підготовка обстрілу займає в окупантів близько двох тижнів, розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький раніше заявив, що у Росії є крилаті ракети для нанесення ще двох-трьох потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум, на що здатний ворог.
Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами і дронами під Новий рік - вдень 31 грудня та оразу після опівночі 1 січня.
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