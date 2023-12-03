"Могли зайти в тил ворога на Луганщину": експерт пояснив, що заважає контрнаступу ЗСУ

Україні не варто опускати руки. Потрібно вести діалог щодо розширення власного потенціалу.

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Захід досі боїться ескалації, вважає Олександр Мусієнко / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ

Країнам Заходу варто було б прибрати заборони щодо застосування на території країни-агресора Росії певних видів озброєнь, які поставляються Україні. Таке рішення могло б розширити можливості ЗСУ.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я взагалі вважаю, що якби наші партнери не були проти використання західної зброї по території РФ, влітку цього року ми могли провести операцію не лише на півдні. У нас була перспектива провести флангову операцію із заходом в тил ворога на Луганщину через Білгородську область. РДК і Легіон Свобода Росії вже фіксували, що кордон на Білгородщині практично не був прикритий. Зараз ділянки вже прикрили і реалізувати операцію важче", - сказав він.

Експерт пояснив, що Захід досі боїться ескалації.

"Ключова позиція західних партнерів, згідно з якою Росію не варто дратувати, тому що у Москви є ядерна зброя і вона їм загрожує, на жаль, позбавляє нас можливостей. Втім, це не вказує на те, що нам треба опустити руки і не вести діалог щодо розширення власного потенціалу, завдяки якому ми будемо здатні знищувати і зменшувати можливості ворога і швидше завершити війну", - зазначив Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив: що літній контрнаступ ЗСУ не досяг бажаних результатів через постійну нестачу озброєння. Зараз війна України та Росії перебуває на новому етапі: очікується, що зима ускладнить бойові дії.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що Україна не змогла досягти того прориву, на який всі сподівалися під час літнього контрнаступу. За його словами, причиною цього стали затримки в наданні військової допомоги від Заходу.

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