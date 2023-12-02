"Поразка РФ на полі бою - перший крок до миру": Умеров назвав три завдання України

Сталий мир в Україні та Європі буде відновлено, коли Росія буде розбита на полі бою.

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Рустем Умеров розповів, як досягти миру / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Міністр оборони Рустем Умеров обговорив десятий пункт формули миру президента Володимира Зеленського щодо фіксації завершення війни разом з десятками іноземних послів. Про це повідомляє Міноборони.

"Зібралися в дуже символічному місці. У нашому аеропорту Бориспіль. Безпека і постійний мир в Україні та Європі будуть відновлені, коли Росія буде розбита на полі бою. Сьогодні лише українські воїни можуть це зробити", - заявив Умеров.

Міністр оборони подякував міжнародним партнерам за допомогу, яку вони надають Україні з початку повномасштабного вторгнення.

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Також зазначив під час зустрічі, що поразка Росії на полі бою - це лише перший крок на шляху до сталого миру.

Для цього в України з міжнародними партнерами попереду три важливі завдання:

Притягнути агресорів до відповідальності за їхні злочини. Забезпечити компенсацію за весь збиток, від аеропортів до елеваторів і зруйнованих шкіл і будинків. Спільно з партнерами виробити таку систему міжнародної безпеки, яка дозволить тиранам і терористам уникнути покарання за агресію.

"Це завдання, над напрацюванням яких ми працюємо в рамках робочої групи пункту №10 Формули миру президента", - зазначив Умеров.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде пропонувати "мир" країні-агресору РФ, оскільки тоді доведеться піти на "капітулянтські умови" російського диктатора Володимира Путіна. Київ може запропонувати Кремлю лише програш.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що літній контрнаступ ЗСУ не досяг бажаних результатів через постійну нестачу озброєння. Зараз війна України та Росії перебуває на новому етапі: очікується, що зима ускладнить бойові дії.

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