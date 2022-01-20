Могли вбити: у Туреччині в каюті судна знайшли повішеного українського моряка

У Туреччині помер український моряк / Pixbam

У Туреччині правоохоронці встановили, що український моряк, якого знайшли мертвим на вантажному судні Маранта, насправді був убитий.

Як пише видання Cumhuriyet, в ході розслідування загибелі українського моряка встановили, що він був повішений в каюті 17 січня.

За підозрою у вбивстві затримали 13 осіб.

"В ході розслідування за фактом повішення українського моряка на судні Маранта були затримані 13 осіб через підозру, що "моряк був убитий"", - йдеться в публікації.

Пояснюється, що в лікарні Самсуна було проведено розтин тіла 34-річного громадянина України, результати якого показали, що це могло бути вбивство, а не самогубство, як вважалося раніше.

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Подробиці смерті українського моряка

17 січня в Туреччині помер моряк з України. Чоловік працював на вантажному судні Маранта, який прибув з порту Рені в турецький Самсун.

Як розповіла дружина загиблого українця, версія про самогубств не відповідає дійсності і офіційно не підтверджена.

Консульський відділ посольства України в Туреччині встановив зв'язок з крюїнговою компанією, командою судна і рідними загиблого моряка, надається необхідне Консульське сприяння.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що до Туреччини прибуло судно, на борту якого три доби знаходиться мертвий український моряк.

Він помер ще в Одесі, але судновласник не зняв тіло з борту.

Як повідомив морський юрист Микола Гольбін, причина смерті моряка поки невідома, але станом на 3 грудня труп, що розкладався, все ще був у каюті.

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