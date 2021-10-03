У Бангладеш за загадкових обставин загинули українські моряки

Суховантаж, на якому загинуло двоє моряків / Фото: fleetmon.com

На борту суховантажу AP ASTAREA, який знаходиться в порту Читтагонгзі (Бангладеш), "без видимих причин і хвороб" загинуло двоє моряків. ЗМІ повідомляють, що загиблі були громадянами України.

Українські моряки померли наприкінці вересня, повідомляє FleetMon з посиланням на місцеві джерела. У загиблих не було симптомів коронавірусу. Окрім того, не мовиться і про насильницькі смерті. Точна причина смерті чоловіків стане відома після розтину.

Загиблими виявилися:

Геннадій Яценко – інженер судна. Йому було 60 років.

Костянтин Єрмак – слюсар на кораблі, йому був 31 рік.

Як заявив управитель компанії Shoreline Services, Єрмак був знайдений мертвим у власній каюті. Після того як його тіло виявив Яценко, у нього почалися труднощі з диханням. Інженера зняли з судна і відвезли на катері в лікарню, де медики встановили факт його смерті.

Доктор медичних наук Нурул Абсер, помічник портового санітарного лікаря, який відвідав судно, заявив, що на тілі Костянтина Єрмака не виявлено слідів від травм.

Медики заявили, що ні у двох загиблих моряків, ні у решти членів екіпажу не було симптомів COVID-19. Лікарі підозрюють, що у Геннадія Яценка міг статися серцевий напад. Точна причина смерті стане відома після розтину.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині затримали судно з українцями за підозрою в контрабанді наркотиків. У МЗС України кажуть, корабель прямував під прапором Ліберії. За попередніми даними, правоохоронців на борту зацікавив опломбований контейнер. У ньому виявили 176 кілограмів наркотиків.