У Туреччині знайшли мертвого українського моряка: коментар посольства

У Туреччині раптово помер український моряк/ ua.depositphotos.com

У Туреччині раптово помер український моряк, який працював в екіпажі вантажного судна "Маранта", який прибув з порту Рені (Україна) в турецький порт Самсун. Про це повідомив керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик у коментарі портал "Укрінформ".

Також відомо, що смерть моряка настала в ніч з 16 на 17 січня. Попередньо, моряк скоїв суїцид.

"Вчора, 17 січня, на вантажному судні "Маранта", що здійснив рейс з порту Рені в порт міста Самсун, помер український моряк. За попередніми даними, вчинив самогубство", - сказав Білик.

Інші подробиці смерті українця поки невідомі. В даний час турецька поліція проводить розслідування інциденту.

читайте такожБіля берегів Росії померли два українських моряки-ЗМІ

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що до Туреччини прибуло судно, на борту якого три доби знаходиться мертвий український моряк.

Він помер ще в Одесі, але судновласник не зняв тіло з борту.

Як повідомив морський юрист Микола Гольбін, причина смерті моряка поки невідома, але станом на 3 грудня труп, що розкладався, все ще був у каюті.

"Третю добу тіло українського моряка тримають в каюті в сидячому положенні. Наш моряк помер на борту судна, коли воно було в Україні, але судновласник вирішив не знімати його з борту, а відправити судно в Стамбул. Станом на п'ятницю — тіло на борту", – написав Гольбін.