Помер ще в Одесі: до Туреччини прибуло судно з тілом українського моряка

Помер укрінський моряк / УНІАН

До Туреччини прибуло судно, на борту якого три доби знаходиться мертвий український моряк. Він помер ще в Одесі, але судновласник не зняв тіло з борту.

Як повідомив морський юрист Микола Гольбін, причина смерті моряка поки невідома, але станом на 3 грудня труп, що розкладався, все ще був у каюті.

"Третю добу тіло українського моряка тримають в каюті в сидячому положенні. Наш моряк помер на борту судна, коли воно було в Україні, але судновласник вирішив не знімати його з борту, а відправити судно в Стамбул. Станом на п'ятницю — тіло на борту", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами Гольбіна, судновласник доручив капітану залишити тіло в каюті, а не помістити його в холодильне обладнання.

читайте такожАварія суховантажу в Туреччині: моряк, що вижив, розкрив причину катастрофи"Люди обурені, деякі пригнічені... крім морально-морального питання, є питання епідбезпеки. Адже причини смерті чоловіка поки невідомі. Тіло не помістили в холодильне обладнання, воно у звичайній каюті. На судні жахливий запах", - сказав юрист в коментарі УНІАН

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За його словами, померлого моряка належить перевезти в Україну літаком. Але коли це станеться, невідомо.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині затримали судно з українцями за підозрою в контрабанді наркотиків. У МЗС України кажуть, корабель прямував під прапором Ліберії. За попередніми даними, правоохоронців на борту зацікавив опломбований контейнер. У ньому виявили 176 кілограмів наркотиків.

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