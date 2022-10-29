"Війна закінчиться раптово": у Зеленського дали прогноз і розкрили несподіваний сценарій

На Україну попереду чекає довгий і складний шлях, підкреслив Михайло Подоляк.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував ймовірний сценарій закінчення війни з РФ.
"Попереду на нас чекає довгий та складний шлях, але дорога завжди вибудовується для того, хто йде", - написав він в Telegram.
При цьому радник глави ОП не виключив, що незабаром ЗСУ зможуть отримати американські Abrams і німецькі Leopard, а також винищувачі F-16 і ракети ATACMS.
"Ця війна закінчиться так само швидко та раптово для багатьох, як і почалася, але найскладніша частина шляху ще попереду. Зима близько. Попереду на нас чекає довга та темна ніч. Але за нею точно зійде світанок", - додав Подоляк.
Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін може не дожити до кінця війни проти України.
Його оточення вже активно обговорює, хто міг би стати наступником диктатора.
"Навряд чи він (Путін-ред.) це переживе. І зараз в Росії йдуть активні дискусії про те, хто прийде йому на зміну", – говорить Буданов.
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