Приїхав вбивати українців: бійці ЗСУ ліквідували чоловіка російської співачки

ЗСУ ліквідували чоловіка російської співачки / Колаж фото Іраклі Комахідзе, 10-та гірсько-штурмова бригада

Українські військові ліквідували російського окупанта, який приїхав на війну, щоб вбивати українців. Він виявився чоловіком російської співачки. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахидзе.

ЗСУ відправили "на концерт Кобзона" уродженця села Велика Соснівка Волзького району Республіки Марій Ел Максима Семенова.

У цього окупанта залишилися дружина і двоє дітей. Судячи з фото - хлопчик і дівчинка.

ЗСУ ліквідували чоловіка російської співачки / Іраклі Комахідзе

Виявляється, що дружина Семенова - Аліна Макарова - відома серед своїх співачка, виконавиця пісень марійською мовою.

ЗСУ ліквідували чоловіка російської співачки / Іраклі Комахідзе

ЗСУ ліквідували чоловіка російської співачки / Іраклі Комахідзе

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували ще одного високопоставленого окупанта – командира танкової роти старшого лейтенанта Шералі Негмонова. Окупант був випускником Казанського танкового училища і відправився воювати проти України, за що і поплатився головою.

До того на війні в Україні був "демілітаризований" мобілізований окупант з Уралу - 40-річний Артем Небаєв. Він отримав повістку 28 вересня, а вже 8 жовтня загинув від отриманого поранення. Тобто житель Кам'янська-Уральського загинув всього лише через 10 днів після отримання повістки.

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