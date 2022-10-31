Приїхав вбивати українців: бійці ЗСУ ліквідували чоловіка російської співачки

У ліквідованого окупанта залишилися дружина і двоє дітей.
Українські військові ліквідували російського окупанта, який приїхав на війну, щоб вбивати українців. Він виявився чоловіком російської співачки. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахидзе.
ЗСУ відправили "на концерт Кобзона" уродженця села Велика Соснівка Волзького району Республіки Марій Ел Максима Семенова.
У цього окупанта залишилися дружина і двоє дітей. Судячи з фото - хлопчик і дівчинка.
Виявляється, що дружина Семенова - Аліна Макарова - відома серед своїх співачка, виконавиця пісень марійською мовою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували ще одного високопоставленого окупанта – командира танкової роти старшого лейтенанта Шералі Негмонова. Окупант був випускником Казанського танкового училища і відправився воювати проти України, за що і поплатився головою.
До того на війні в Україні був "демілітаризований" мобілізований окупант з Уралу - 40-річний Артем Небаєв. Він отримав повістку 28 вересня, а вже 8 жовтня загинув від отриманого поранення. Тобто житель Кам'янська-Уральського загинув всього лише через 10 днів після отримання повістки.
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