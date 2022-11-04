Дві години потужних вибухів: на Херсонщині знищили місця розташувань окупантів РФ

Завдано удару по розташуванню окупантів на Херсонщині / CC0 Public Domain

В результаті нічного удару в Херсонської області був зруйнований готельний комплекс в селі Раденськ.

Як повідомив в Telegram мер міста Олешки Євген Рищук, там базувалися російські окупанти.

"Сьогодні вночі було відпрацювання готельного комплексу "Золотий Фазан" поблизу с.Раденськ Олешківського району Херсонської області, зафіксовано влучання, протягом двох годин була детонація", — написав Рищук.

За його словами, інформації про кількість ураженої техніки та особового складу поки немає, проте "місцеве населення близько не підпускається".

"За попередніми свідченнями комплекс зруйнований повністю", - додав Рищук.

Крім того, на Херсонщині також було завдано удару по розташуванню окупантів в Олешках, повідомив депутат облради Сергій Хлань.

"ЗСУ накрили розташування окупантів в Олешках", — розповів він в ефірі Еспресо.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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