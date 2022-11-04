УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Котел у чистому вигляді": експерт пояснив причину зняття прапора з Херсонської ОДА

4 листопада 2022, 12:30

Окупанти будуть згортатися і переправлятися на лівий берег Херсона. Але при відході вони можуть залишити дуже багато" сюрпризів " для ЗСУ, вважає Роман Світан.

Херсон, Роман Світан
Херсон більше не представляє для росіян військового інтересу, тому вони будуть йти з міста - Роман Світан / Колаж Главред , t.me/SobolevskyiYurii

Росіяни на правому березі Херсона перегруповуються і можуть готувати пастки для ЗСУ, через які українські війська ризикують втратити багато людей. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, коментуючи причину зняття російських прапорів з Херсонської ОДА та з частини блокпостів.
"Росіяни в Херсоні перегруповуються. У них є один відсоток, щоб кинути це угруповання в бік Вознесенська і "Придністровської республіки", і дев'яносто дев'ять - щоб піти. Тому, все-таки зараз вони будуть згортатися і переправлятися на лівий берег. Але при відході окупанти можуть залишити дуже багато "сюрпризів" у вигляді підриву, замінованих територій і груп замаскованих військових - багато з них можуть бути переодягнені в цивільне", - вважає Світан.

І додає, що бійці, що залишилися, найімовірніше, будуть з "чмобиків".

За словами Романа Світана, для Росії правий берег представляв військовий інтерес тільки в одному виді - як плацдарм для подальшого просування на Одесу і так звану ПМР.

"Правий берег для росіян - це просто "котел" в чистому вигляді. Особливо після того, як ЗСУ почали діставати далекобійною артилерією до мостів. Тому, з військової точки зору, для них правильний хід - або виконати кидок у бік "ПМР" (але успіху тут - 1%, тому що під час руху вони будуть розбиті нашою авіацією), або піти на лівий берег. Третій варіант - загинути на правому березі. Але я не думаю, що російське військове керівництво аж настільки не дорожить своїми військами. Тим більше, тими, хто був на правому березі - бойовими частинами, які воюють вже як мінімум півроку", - зазначив Світан.

Як повідомляв Главред, за даними Politico, українські військові відтісняють російських окупантів на півдні. Росія стикається зі значними проблемами на фронті і критично малою кількістю боєприпасів. Через все це РФ вже підготувалася до виведення своїх військ з Херсона.

Крім того, керівник Міністерства оборони США Ллойд Остін переконаний, що солдати і офіцери ЗСУ зможуть відбити Херсон від російських окупантів, оскільки завжди працюють ефективно і методично.

"Я, безумовно, вірю, що у них [ВСУ - Главред] є всі можливості для цього. І найголовніше, українці вірять, що у них є можливість це зробити", – заявив міністр.

Окупанти зняли прапор у Херсоні - новини:

війна в Україні новини Херсона Роман Світан
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:48

У Києві скасували екстрені відключення світла

13:45

Шольц - Сі Цзіньпіну: війна Росії проти України створює багато проблем для світового порядкуВідео

13:35

Дві години потужних вибухів: на Херсонщині знищили місця розташувань окупантів РФВідео

13:21

Їх бісять майже всі: імена жінок зі складним характером, які ненавидять чоловіківВідео

13:10

Груди ледь не розірвали сукню: Молода дружина Цекало показала божевільне декольте

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 5 листопада 2022: Дівам - таємниці, Терезам - випробування долі, Стрільцям - успіх у грошахВідео

12:42

Конфлікт між КНДР та Південною Кореєю загострюється: у повітря підняли десятки військових літаків

12:31

Обігрівачі діставати рано: синоптик розповіла про погоду в Україні до кінця осеніВідео

12:30

"Котел у чистому вигляді": експерт пояснив причину зняття прапора з Херсонської ОДАВідео

12:20

Чи можна додавати цукор в каву: ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся відповідьВідео

12:15

Війська РФ поставили завдання захопити Донбас: ЗСУ тримають оборону і б'ються з окупантамиВідео

12:03

Як російські посли розвели у Польщі бомжатникПогляд

11:49

"Захід не врахував наш менталітет": Кудрявцева нагадала всім, як росіян об'єднують вбивства

11:48

Армія РФ розгорнула загородзагони для розстрілу своїх солдатів - розвідка Британії

11:47

236 млн грн лише за 1,5 доби: Притула оголосив результати "мегазбору" і сказав, скільки техніки куплятьВідео

11:45

"Найбільший щур": блогерка розповіла про співачку-зрадницю Asti

11:24

Санкції Заходу боляче вдарять по планах Путіна проти України і щодо переобрання - ReutersВідео

10:40

Армія України звільнить Херсон вже в листопаді - ПіонтковськийВідео

10:33

Wellboy жорстко прокоментував втечу свого експродюсера-запроданця Бардаша в РосіюВідео

10:27

Дімона понесло: Медведєв розповів, як РФ хоче зупинити "верховного володаря пекла Люцифера"Відео

Реклама
10:18

ЗСУ увійдуть до Херсона до кінця листопада, а до кінця року почнуть звільняти північ Криму – СвітанВідео

09:57

Наступ ЗСУ на Запоріжчину, Крим і Донбас: Жданов назвав сценарії після повернення ХерсонаВідео

09:41

Перед виходом з дому люди кладуть монету в холодильник: в чому хитрість

09:29

День залізничника 2022: привітання та картинки до свята

09:21

Гороскоп на сьогодні, 4 листопада 2022: Дівам - обман, Терезам - неприємна розмова, Водоліям - витратиВідео

09:11

Парламент Болгарії прийняв історичне рішення: Україна отримає важку зброюВідео

09:10

Більше ніякого смороду: як позбутися від неприємного запаху з унітазу

08:53

У Києві зранку вимкнули світло у 450 тис. квартир: мер терміново звернувся до киянВідео

08:29

"Хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все світиться": Зеленський закликав до справедливих відключеньВідео

08:15

Чому Путін - це квіточкиПогляд

08:06

Німці хочуть дипломатичного вирішення війни в Україні і переживають за ціни в Німеччині - опитування

07:30

Росія готує новий масований ракетний удар: Арестович назвав можливі цілі і датиВідео

07:29

Навіщо кидати каштани у пральну машину: хитрість для прання одягу, про яку знають одиниці

07:23

Іран закликав Україну разом вивчати дані про "шахеди" в РФ: у той же день в Москву прибув Іл-76 із ТегеранаВідео

06:33

Путін чекає на "генерала зиму": Боррель заявив, що диктатор РФ має грандіозні плани на холодну пору рокуВідео

06:20

Головна помилка під час користування посудомийкою: якщо її уникати, ви зекономите воду

06:14

Окупанти зроблять все, аби Суровікіна не звинуватили у зрадіПогляд

05:45

В РФ знайшли заміну генералу Лапіну, який втратив Лиман - ЗМІВідео

05:38

ЗСУ звільнять Херсон і підійдуть впритул до Криму – астролог передбачив події на фронті в листопадіВідео

05:17

Казанська осіння 2022: душевні вітання і картинки до свята

Реклама
04:26

"Іспанський сором": Волчокова в трусах виперлася на подіум

04:00

В будинку дуже багато мух: кращі засоби позбавлення від комах, які дзижчать

03:20

Військовий експерт розповів, чи змінить зима хід боїв ЗСУ з ворогами

02:57

Гнучка, як тростинка: Світлана Лобода в міні-шортиках похвалилася розтяжкою

02:10

Не зізнаються, що програють Україні: генерал сказав, чому РФ звинуватила Британію у нападі на їхній флотВідео

01:03

Гороскоп на тиждень 7-13 листопада: Левам - випробування, Стрільцям - інтриги, Водоліям - сваркиВідео

00:51

Швидкий і простий сніданок з яєць за 15 хвилин: рецепт, від якого неможливо відірватисяВідео

00:51

Прикмети на 4 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб всіх грошей не втратитиВідео

00:01

Графік відключення світла 4 листопада: де в Україні відключатимуть електроенергіюВідео

03 листопада, четвер
23:57

Кулеба розповів про те, як закінчення війни буде прийнятним для УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти