"Котел у чистому вигляді": експерт пояснив причину зняття прапора з Херсонської ОДА

Херсон більше не представляє для росіян військового інтересу, тому вони будуть йти з міста - Роман Світан / Колаж Главред , t.me/SobolevskyiYurii

Росіяни на правому березі Херсона перегруповуються і можуть готувати пастки для ЗСУ, через які українські війська ризикують втратити багато людей. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, коментуючи причину зняття російських прапорів з Херсонської ОДА та з частини блокпостів.

"Росіяни в Херсоні перегруповуються. У них є один відсоток, щоб кинути це угруповання в бік Вознесенська і "Придністровської республіки", і дев'яносто дев'ять - щоб піти. Тому, все-таки зараз вони будуть згортатися і переправлятися на лівий берег. Але при відході окупанти можуть залишити дуже багато "сюрпризів" у вигляді підриву, замінованих територій і груп замаскованих військових - багато з них можуть бути переодягнені в цивільне", - вважає Світан.

І додає, що бійці, що залишилися, найімовірніше, будуть з "чмобиків".

За словами Романа Світана, для Росії правий берег представляв військовий інтерес тільки в одному виді - як плацдарм для подальшого просування на Одесу і так звану ПМР.

"Правий берег для росіян - це просто "котел" в чистому вигляді. Особливо після того, як ЗСУ почали діставати далекобійною артилерією до мостів. Тому, з військової точки зору, для них правильний хід - або виконати кидок у бік "ПМР" (але успіху тут - 1%, тому що під час руху вони будуть розбиті нашою авіацією), або піти на лівий берег. Третій варіант - загинути на правому березі. Але я не думаю, що російське військове керівництво аж настільки не дорожить своїми військами. Тим більше, тими, хто був на правому березі - бойовими частинами, які воюють вже як мінімум півроку", - зазначив Світан.

Як повідомляв Главред, за даними Politico, українські військові відтісняють російських окупантів на півдні. Росія стикається зі значними проблемами на фронті і критично малою кількістю боєприпасів. Через все це РФ вже підготувалася до виведення своїх військ з Херсона.

Крім того, керівник Міністерства оборони США Ллойд Остін переконаний, що солдати і офіцери ЗСУ зможуть відбити Херсон від російських окупантів, оскільки завжди працюють ефективно і методично.

"Я, безумовно, вірю, що у них [ВСУ - Главред] є всі можливості для цього. І найголовніше, українці вірять, що у них є можливість це зробити", – заявив міністр.

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