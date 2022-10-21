Мобілізовані можуть розгорнути автомати проти окупантів: Фейгін про нову проблему для РФ

Мобілізація в Росії / Фото Telegram

Президент РФ Володимир Путін прагне заповнити недобір по мобілізації за рахунок жителів окупованих областей України, заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

"Я думаю, що неофіти, громадяни України, в цьому плані знаходяться в зоні ризику. Ми це бачили на Донбасі, в Донецькій і Луганській областях, де мобілізація взагалі ніколи не зупинялася", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим він вважає, що окупанти РФ можуть зіткнутися з проблемами через мобілізацію жителів окупованих областей України.

Правозахисник каже, що за певних обставин вони можуть виступити проти окупантів.

"А що стосується нових територій, то там завжди були якісь побоювання. Набереш багато людей - вони розгорнуть автомати. А так їх можна просіяти і потроху кудись додавати на лінію фронту - на Донбасі і так далі. А то і взагалі з півночі пустити, адже вони ж з території Росії "попливуть". Так що, думаю, і ця мета теж, безсумнівно, ставиться. Але всі ці цілі - побічні. В кінцевому підсумку їх завдання якщо не втримати правий берег, то зруйнувати все, що там залишиться", - додав Фейгін.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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