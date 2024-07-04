Мобілізація в Україні: кого можуть виключити з військового обліку - юристи зробили список

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Деякі категорії українців мають право на виключення з військового обліку - юристи пояснили.

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Мобілізація в Україні: кого можуть виключити з військового обліку / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, УНІАН

У деяких категорій українців є право на виключення з військового обліку (підстави для якого прописані в "Правилах військового обліку"). Про це повідомляє "Фокус" із посиланням на юристів.

Право на виключення з військового обліку мають особи, які:

Були мобілізовані та прийняті на військову службу. У такому разі військовозобов'язаний набуває статусу військовослужбовця, а особова справа надсилається до відповідної військової частини;

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку за висновком ВЛК. У цьому випадку ключовим є визнання людини непридатною. Висновок про непридатність і виключення з військового обліку передається на затвердження до регіональної ВЛК;

Досягли граничного віку перебування в запасі - 60 років;

Вийшли з громадянства України;

Засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

Відбувають реальне покарання в установі виконання покарань.

Як пояснюють адвокати, для виключення з військового обліку військовозобов'язаний має особисто прийти до ТЦК і СП (у просторіччі - військкоматів), подати відповідну заяву та документи, які підтверджують підстави для виключення.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію - головні новини

Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом, військовозобов'язані громадяни мають прибути до ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу до Сил оборони України.

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