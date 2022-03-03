Жителі Сватового "живим щитом" утримали колону російської військової техніки

Жителі Сватового самостійно розгорнули колону російської військової техніки / t.me/truexanewsua

Жителі міста Сватове в Луганській області проявили справжній героїзм, здатний надихнути багатьох жителів України.

Прості громадяни вирішили грудьми захистити своє місто від загарбника.

Вони вийшли на дорогу з прапорами України, скандуючи, що Сватове - це Україна. Разом з городянами відважувати непрошених гостей вийшов навіть місцевий священик.

Колона російської військової техніки, яка прямувала в місто, зупинилася перед безстрашними жителями Сватового, і розвернулася у зворотному напрямку.

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