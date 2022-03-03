Верховна Рада затвердила указ про загальну мобілізацію в Україні

Верховна Рада затвердила указ про загальну мобілізацію/ УНІАН

Верховна Рада затвердила Указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію у державі.

Відповідний закон був ухвалений у четвер, 3 березня. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Верховної Ради України.

Цей Указ президент Зеленський підписав 25 лютого.

У ньому передбачається, що мобілізація проводитиметься у всіх областях України, крім Луганської та Донецької. Її проводитимуть у термін протягом 90 діб з дня набрання чинності Указу.

Призов військовозобов'язаних, резервістів тощо буде здійснюватися в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Головам ОДА доручили забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій.

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Також депутати під час пленарного засідання прийняли низку інших законів:

закон про затвердження указу президента України "Про загальну мобілізацію" (№7113);

закон про схвалення указу президента України "Про використання Збройних сил України та інших військових формувань" (№7115);

закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (№ 5143);

закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (№5144);

закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій держави-агресора) (№5101);

закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та розповсюдження забороненої інформаційної продукції) (№5101);

закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів у складних умовах воєнного стану (№7118);

закон про зміну підсудності судів" (№7117);

закон про посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану (№7116);

закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України (№7120);

закон про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни (№7121);

закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів (№7122);

закон про посилення відповідальності за мародерство (№7124);

закон про особливості оподаткування та подання звітності у період дії військового стану (№ 7125).

Раніше повідомлялося, що Львівська обласна військова адміністрація оголосила про обов'язкову явку для взяття на військовий облік чоловіків віком від 18 до 60 років, які прибули до області через евакуацію з інших населених пунктів.

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