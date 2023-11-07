Верховна Рада цього тижня звільнить одного з міністрів: депутати розкрили деталі

У Верховній Раді України планують звільнити одного із міністрів, повідомили народні депутати.

https://glavred.net/ukraine/verhovna-rada-cogo-tizhnya-zvilnit-odnogo-z-ministriv-deputati-rozkrili-detali-10514875.html Посилання скопійоване

У Верховній раді звільнять міністра / колаж: Главред, фото: УНІАН

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Верховна Рада України цього тижня має намір проголосувати за звільнення одного з міністрів.

"Анонсую цього тижня звільнення одного з міністрів КМУ", - написав він у своєму Telegram-каналі у вівторок увечері.

Арахамія натякнув на звільнення одного із міністрів / скріншот: t.me/David_Arakhamia

У свою чергу член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram повідомив, що йдеться про звільнення міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

відео дня

Железняк розкрив, що звільнять Міністра спорту / скріншот: t.me/yzheleznyak

Нагадаємо, що Зеленський звільнив командувача Сил тероборони. Президент України видав указ про звільнення з посади командувача Сил тероборони генерал-майора Збройних сил України Ігоря Танцюру.

З МОН звільнили скандального експерта. Після антиукраїнського поста був звільнений державний експерт Андрій Василенко, який заговорив про Радянський Союз.

Більше політичних новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.