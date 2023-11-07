Верховна Рада цього тижня звільнить одного з міністрів: депутати розкрили деталі

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Верховна Рада України цього тижня має намір проголосувати за звільнення одного з міністрів.
"Анонсую цього тижня звільнення одного з міністрів КМУ", - написав він у своєму Telegram-каналі у вівторок увечері.
У свою чергу член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram повідомив, що йдеться про звільнення міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.
Нагадаємо, що Зеленський звільнив командувача Сил тероборони. Президент України видав указ про звільнення з посади командувача Сил тероборони генерал-майора Збройних сил України Ігоря Танцюру.
З МОН звільнили скандального експерта. Після антиукраїнського поста був звільнений державний експерт Андрій Василенко, який заговорив про Радянський Союз.
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