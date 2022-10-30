"Багато будинків без світла цілий день": у Києві запровадять нові графіки відключення електроенергії

Відключення світла / УНІАН

Радник міністра енергетики Лана Зеркаль розповіла, чому в Україні вимикають світло не за графіком.

В інтерв'ю 5 каналу вона заявила, що це пов'язано з російськими обстрілами української енергетичної інфраструктури.

Лана Зеркаль зазначила, що неможливо передбачити те, коли в Україні вимикатимуть світло через російські обстріли.

"Під Києвом є підстанція, яку росіяни обстрілювали вже 7 разів і в даний час енергетики не можуть спрогнозувати, чи буде повторний удар", - сказала вона.

Зеркаль додала, що енергетики змушені перемикати споживачів на запасні лінії електропостачання, часто не витримують напруги.

Світла може не бути цілий день

Киянам в середньому відключають електропостачання на 4-5 годин з метою стабілізації електромереж. Однак цього недостатньо.

"Зараз споживання значне. Температура на вулиці падає, люди більше споживають електроенергії. Саме тому ми продовжимо відключення електроенергії. Ми говоримо попередньо, що повинні зробити графік відключення світла, на жаль не можна сказати скільки не буде світла. Може бути 6 годин, може бути більше або менше. Якщо заплановані відключення збігаються з аварійним, що буває часто через навантаження мережі, то такі користувачі не мають електроенергії цілий день", - сказав в ефірі телеканалу Прямий виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарчук.

Відключення електроенергії в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відключення електроенергії віднедавна інженерами чітко поділяються на два типи - аварійні та стабілізаційні.

У свою чергу в компанії ДТЕК заявили - графіки віялових відключень світла для Києва переглянуть у бік збільшення. Він каже, що тривалість відключення світла може зрости до шести годин.

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