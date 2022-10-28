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У Києві та низці областей знову екстрено вимикатимуть світло – Укренерго

28 жовтня 2022, 11:05

Відключення електроенергії можуть тривати не по 4 години, як раніше, а довше.

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У Києві та низці областей знову екстрено вимикатимуть світло – Укренерго/ УНІАН

У столиці України та багатьох областях в п’ятницю, 28 жовтня, продовжать екстрені відключення електроенергії. Також вони можуть тривати не по 4 години, як було раніше, а довше.

Про це заявили у НЕК "Укренерго". Зазначається, що ситуація в енергетичній системі України продовжує бути напруженою, тому що ракетні удари країни-агресорки РФ завдали значних руйнувань українським енергетичним об’єктам.

"Для усунення наслідків вчорашньої (27 жовтня – ред.) терористичної атаки з боку росії сьогодні, в п’ятницю 28 жовтня, енергетики знову змушені будуть обмежувати постачання споживачів. Це робиться, щоб не допустити перевантаження мережі. Вже о 07:00 ранку Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів в усіх регіонах України", – йдеться у повідомленні.

Обмеження найбільше зачеплять побутових споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська і Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська і Полтавська області) регіонах країни. Мережі саме цих регіонів найбільше постраждали цього тижня від атак російських окупантів.

Графіки вимкнення світла уже не актуальні

У ДТЕК Київські електромережі заявили, що складені раніше графіки відключення світла уже не актуальні, електроенергію можуть вимикати не за графіком і на довший термін.

"З 08:25 28 жовтня за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Києві продовжуються екстрені відключення світла. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання", – розповіли у ДТЕК Київські електромережі з посиланням на заяву "Укренерго".

Також українців попередили, що у найближчі дні зберігається висока можливість застосування більш жорстких і тривалих відключень електропостачання.

Відключення світла в Україні

Раніше керівник Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у ніч на 27 жовтня російські окупанти вчергове обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено обладнання в центральних областях, там вводять жорсткіші обмеження.

Повідомлялося, що через нові обстріли росіянами енергетичних об’єктів у ніч на 27 жовтня енергосистема України зазнала серйозних руйнувань. У зв’язку з цим НЕК "Укренерго" була змушена ввести безпрецедентні екстрені обмеження. Зі вчорашнього дня світло у Києві та ще чотирьох областях почали вимикати не за графіком і на невизначений термін.

Проте 28 жовтня у Верховній Раді заявили про позитивні зміни – що в Україні можуть скоротити примусові відключення електроенергії. Це все завдяки українцям, які почали добровільно економити світло. Економія допомагає швидше ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури.

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