Арестович пофілософствував і розповів жінкам, як знайти справжнє кохання

Арестович розповів, як знайти справжнє кохання / t.me/O_Arestovich_official

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розкрив секрет і розповів жінкам, як знайти кохання. Своїми порадами він поділився на YouTube-каналі у відео "Арестович LIVE".

Він порадив жінкам взагалі не шукати кохання. Арестович каже, що вона може несподівано прийти сама чи ні.

"Моя порада полягає в тому, щоб не шукати ніяку справжню любов, а просто собі жити. А вона або заведеться, як мишка, тихесенько сама, або не заведеться. І найголовніше - мужність і мудрість потрібно там, щоб прожити своє життя, якщо це ваша справжня любов, так звана, до вас не прийшла", - сказав Арестович.

Він також зазначив, що не потрібно випрошувати "справжню любов" у світу, адже це може обернутися наслідками, яких точно захочеться уникнути.

"Тим більше світ влаштований так, щоб, як тільки людина робить заявку якусь, нехай навіть внутрішню, відразу вдається 500 тисяч сутностей, які хочуть вам цю заявку задовольнити. Але зазвичай такою ціною, що потім ви не зрадієте. Тому не треба шукати справжню любов, ви собі живіть, а вона або буде, або не буде", - додав Олексій.

Він також побажав жінкам все таки відчути справжню любов, якщо вони цього так сильно хочуть.

Зазначимо, що Олексій Арестович для багатьох українців став "заспокійливим" під час війни, в програмі ЖВЛ зізнався, що у гніві він страшний, і не завжди спокійний і на позитиві.

Нещодавно він зізнався, що у нього немає власного житла, але йому доводиться утримувати п'ять сімей, включаючи сім'ї своїх батьків і батьків дружини. Основним його доходом є проведенням семінарів з психології. Він каже, що раніше він заробляв десь 300 тис. грн на місяць.

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